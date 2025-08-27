Sümeyye Aydoğan’ın tek kişilik Bodrum tatili

Sümeyye Aydoğan, Bodrum Güvercinlik’te tek kişilik tatil yaptı. Siyah bikinisi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu sezonu kapattı.

Yayın Tarihi : 27-08-2025 09:36

Genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, yaz sezonunun son günlerini Bodrum’da geçirdi. Güvercinlik’teki bir plajda objektiflere takılan Aydoğan, tek başına denize girip güneşin tadını çıkardı.

Bodrum’da sezon finali

Son dönemde başarılı projelerde adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, yoğun iş temposunun ardından Bodrum’u tercih etti. Güvercinlik sahillerinde görüntülenen güzel oyuncu, yalnız geçirdiği tatiliyle dikkat çekti. Denize giren ve uzun süre güneşlenen Aydoğan, sakin tavırlarıyla huzurlu bir gün yaşadı.

Doğal güzelliğiyle dikkat çekti

Siyah bikinisiyle sade bir stil tercih eden oyuncu, doğal güzelliğiyle öne çıktı. Tek başına tatil yapmasına rağmen enerjik halleriyle dikkat çeken Aydoğan, çevresindekilerin de ilgisini topladı. Sahilde zaman zaman kitap okuyan ve deniz keyfi yapan oyuncu, tatil boyunca sakinliğin tadını çıkardı.

Yeni sezona hazırlık

Yazı Bodrum’da sonlandıran Sümeyye Aydoğan, yeni sezon için dinlenme fırsatı buldu. Hayranları, oyuncunun ekran projeleriyle ilgili yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Aydoğan’ın tatil sonrası setlere enerjik bir dönüş yapacağı konuşuluyor.

