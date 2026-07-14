Sümeyye Aydoğan Sezon Finali Yorgunluğunu Roma Esintisiyle Atıyor!

Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan dizinin sezon finali yapmasının ardından İtalya'ya uçtu. Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı tatil pozları beğeni topladı.

Sümeyye Aydoğan Sezon Finali Yorgunluğunu Roma Esintisiyle Atıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 17:49

Son dönemin en çok konuşulan iddialı yapımlarından Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle devleşen duru güzelliği ve çabasız aurasıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil modunu açtı. Yoğun geçen çekim maratonunun ardından yeni sezon öncesi enerji depolamak istediğini belirten güzel oyuncu soluğu Avrupa'nın en romantik rotalarından birinde aldı.

Akdeniz esintisini arkasına alarak İtalya sokaklarında ve koylarında çekilen büyüleyici tatil karelerini peş peşe yayınlayan Aydoğan dijital dünyada bakana bir daha baktırdı.

"Sadece Dinlenmek İstiyorum" Dedi İtalya'ya Uçtu!

Ekranda canlandırdığı sert ve dramatik karakterlerin aksine gerçek hayatında son derece cool dinamik ve eforsuz bir tarza sahip olan Sümeyye Aydoğan yeni sezon öncesi radikal bir kararla gözlerden uzaklaşmayı tercih etti. Hayranlarına "Yeni sezon öncesi sadece dinlenmek ve ruhumu beslemek istiyorum" mesajı veren güzel oyuncunun İtalya kaçamağı magazin dünyasında haftanın en popüler yaz manşetleri arasındaki yerini aldı.

İtalya'nın tarihi dokusuyla uyumlu abartıdan uzak ama son derece şık seyahat kombinleriyle objektif karşısına geçen başarılı aktris fit görüntüsüyle moda bloggerlarından tam not aldı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Sümeyye Aydoğan'ın Instagram hesabından paylaştığı Akdeniz güneşinin pırıltısını yansıtan bu sürpriz tatil albümü dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu. Takipçileri ve oyuncu dostları güzel yıldızın bu doğal hallerine kayıtsız kalamayarak "Yeraltı'nın Sultan'ı İtalya'yı fethetti", "Çabasız zarafetin tanımı" ve "Bu tatili fazlasıyla hak ettin Sultan" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Setlerdeki ağır senaryo krizlerinden ve yeraltı dünyasının karanlık atmosferinden İtalya'nın eşsiz ritmine keskin bir geçiş yapan Sümeyye Aydoğan her adımıyla popüler kültürün ve dijital medyanın en çok konuşulan isimleri arasında kalmaya devam ediyor.

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