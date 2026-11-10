Hande Soral'ın Komedi Dükkanı'yla Başlayan Keşfedilme Hikayesi...

Küçük Kadınlar dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir sima hâline gelen Hande Soral, Komedi Dükkânı programında dikkatleri çekmiş. Sahnedeki tavırları ve seyircilerin ona gösterdiği ilgi, dikkatleri üzerine çekmesini sağlamış. Sonrasında pek çok proje için kendisine teklif gitmiş.

Başarılı oyunculuk performansları sayesinde bugün en tanınan oyunculardan biri hâline gelen Hande Soral'ın oyunculuk serüvenine daha yakından bakalım.

Tolga Çevik'in Sunduğu Komedi Dükkânı'nda Seyirci Koltuğunda Oturuyordu

Bundan yıllar önce Hande Soral, Tolga Çevik'in Komedi Dükkânı gösterisine seyirci olarak katılmış. Titanik isimli bölüm çekilirken Çevik seyirciler arasından birinin sahneye gelmesini istemiş. Soral da elini kaldırınca sahneye davet edilmiş. Tüm macera bu andan sonra başlamış.

Ekip Hande Soral'ın Telefon Numarasını İstemiş

Hande Soral sahneye çıktıktan sonra epey bir süre, yaklaşık 45 dakika kadar sahnede Tolga Çevik'e eşlik etmiş. Sonrasında Soral bu anıyı anlatırken ekibin şaşırdığından, acaba tanınan biri mi diye düşündüğünden hatta bir tür şaka mı yapılıyor acaba diye meraklandıklarından söz ediyor.

Çekimlerin ve gösterinin sona ermesinden sonra ekip Hande Soral'dan iletişim bilgilerini istemiş. O da bölümün yayınlanmasıyla ilgili bir konu nedeniyle istendiğini düşünmüş. İki gün sonra onu aradıklarında görüşmeye gitmiş ve oyunculuk teklifi almış. Öncesinde oyunculuk eğitimi için de ona destek olmuşlar.

Programa "Sahneye çıkacağım!" Diyerek Gitmiş

Hande Soral yıllar önce Beyaz Show'da bu macerayı anlatırken daha programa gitmeden sahneye çıkmaya niyetli olduğundan söz etmişti. Annesine, yakınlarına "Sahneye çıkacağım." demiş hatta gösteri merkezinde sahneye çıkmak kolay olsun diye en köşede oturmuş.

Üniversiteye başlayana kadar pek çok kereler oyunculuk için adımlar atmış hatta BKM'ye birkaç kez başvuruda bile bulunmuş. Ancak onun için macerayı başlatan yer Tolga Çevik'in bu programı olmuş.