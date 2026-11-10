İlayda Alişan'ın Oyunculuğa Başlama Hikayesi Şaşırttı! Meğer Habersizce...

Bugünlerde TRT 1'de "Evlilik Güzeldir" dizisinde rol alan İlayda Alişan, genç yaşta oyunculuğa başlayan isimler arasında. Onun oyunculuk serüveninde babasının yakın bir arkadaşının rolüyse büyük. Ajans sahibi olan bu arkadaş, İlayda Alişan'ın çeşitli projelerde yer almasına katkıda bulunmuş.

İlk Kez 3 Yaşında Ajansa Kaydolmuş

İlayda Alişan henüz 3 yaşındayken annesi onu ajansa yazdırmış. Bu ajans da babasının arkadaşına aitmiş. Küçük yaşlarda pek çok reklam filminde oynamış. Dizi projesindeki ilk oyunculuk deneyimiyse 15 yaşındaymış.

Henüz 9 yaşındayken annesini kanserden kaybeden Alişan, verdiği bir röportajda annesinin onu televizyon dizisinde hiç izleyememiş olmasından söz etmişti. Babasıysa Hürriyet gazetesinin magazin servisinde çalışan bir gazeteciymiş. Yani aslında ailesi de sektörden çok uzak sayılmazmış.

İlk Projesi Bir Çocuk Sevdim Dizisiydi

1996 doğumlu genç oyuncunun ilk dizi projesi, 2011 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bir Çocuk Sevdim dizisiydi. Bu dizide Gülcan Aslan, Hakan Kurtaş, Çetin Tekindor, Bülent İnal, Mine Tüfekçioğlu gibi usta isimlerle çalışma olanağı yakaladı. Dizide Merve Gurhan karakterine hayat vermişti.

Birçok Dizide ve Filmde Rol Aldı

İlk projesinin ardından Ateş Kuşları (2023-2024), Seversin (2022), Kırmızı Oda (2021), Masumiyet (2021), Şampiyon (2019), Çukur (2017), Serçe Sarayı (2015), Benim Adım Gültepe (2014), Gönül Hırsızı (2013) ve Bana Sevmeyi Anlat (2016) yapımlarında izleyiciyle buluştu. Şimdilerdeyse TRT 1 ekranlarındaki Evlilik Güzeldi dizinde onu izliyoruz.



Televizyonun yanı sıra dijital platformlarda da farklı projelere dâhil oldu. 2018 yılında Hakan: Muhafız'da yer aldı. İlerleyen yıllardaysa GAİN'de Terapist (2021), Netflix'te İyi Adamın 10 Günü (2023) ve Kötü Adamın 10 Günü (2023) yapımlarında seyirciyle buluştu. 2025 yılındaysa Piyasa dizisinde Münevver karakterine hayat verdi.

İlayda Alişan başarılı oyunculuk performansıyla ve duru güzelliğiyle ekranların en çok sevilen, en çok takip edilen oyuncuları arasında bulunuyor.