Polat Alemdar'dan Memati'ye Büyük Ayıp: Gürkan Uygun'un Acı Gününde Necati Şaşmaz Yoktu!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un babası vefat etti. Cenazeye Kenan Çoban katılırken Necati Şaşmaz'ın katılmaması dikkat çekti.

Polat Alemdar'dan Memati'ye Büyük Ayıp: Gürkan Uygun'un Acı Gününde Necati Şaşmaz Yoktu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 11:08

Türk televizyon tarihinin efsanevi yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Memati" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gürkan Uygun, aldığı acı haberle sarsıldı. Başarılı oyuncu ile kardeşi Volkan Uygun’un babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kocaeli’de gerçekleştirilen cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncuyu acı gününde sevenleri yalnız bırakmazken, eski rol arkadaşlarının tavrı magazin kulislerinin en çok konuşulan konusu haline geldi.

Cenaze Töreninde Gözyaşları Sel Oldu

Merhum Bahattin Uygun için Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Gürkan Uygun ve kardeşi Volkan Uygun’un derin üzüntüsü törene damga vurdu. Babasını kaybetmenin acısıyla sarsılan ünlü oyuncu, cenaze namazı kılınırken gözyaşlarını tutamadı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahattin Uygun'un naaşı, dualar eşliğinde Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taziye alanına aile yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çok sayıda vatandaş akın etti.

"Abdülhey" Kenan Çoban Yalnız Bırakmadı, "Polat Alemdar" Necati Şaşmaz Tören Alanında Yoktu!

Cenaze töreninde gözler, yıllarca aynı seti paylaşan ve Türk dizi tarihinin unutulmaz ikilileri arasında yer alan oyuncu arkadaşlarına çevrildi. Kurtlar Vadisi dizisinde "Abdülhey" karakterine hayat veren Kenan Çoban, vefasıyla takdir topladı. Çoban, zor gününde Gürkan Uygun’un yanına koşarak dostunu ve eski rol arkadaşını yalnız bırakmadı.

Öte yandan, dizinin başrolünde "Polat Alemdar" karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın törende yer almaması ise büyük bir şaşkınlık yarattı. Ekranlarda uzun yıllar omuz omuza çalışan ve kader birliği yapan ikilinin bu acı günde bir araya gelmemesi, törene katılanların ve dizi hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Necati Şaşmaz’ın cenazeye neden katılmadığı merak konusu olurken, sosyal medyada ve magazin basını kulislerinde bu durum "Büyük vefasızlık" olarak yorumlandı.

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