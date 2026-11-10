Haluk Bilginer'in Türkiye Sineması Çıkışı Yeniden Gündemde: Tartışmanın Fitili Ateşlendi!

Türk tiyatro ve sinemasının dünyaca tanınan usta ismi, Emmy ödüllü aktör Haluk Bilginer yıllar önce verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin yeniden gün yüzüne çıkmasıyla sosyal medyada ve sanat camiasında büyük bir tartışmanın odağı haline geldi. Sinema sektörünün adlandırılmasına dair yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken usta oyuncunun kelime tercihleri ve diğer ülkeler için kullandığı tanımlamalar arasındaki farklılıklar magazin ve kültür-sanat kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Sözleri Yeniden Gündemde

Geçmişte katıldığı bir programda yerli sinema sektörünün isimlendirilmesine ilişkin görüşlerini açıklayan usta oyuncu Haluk Bilginer "Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı. Son günlerde yeniden paylaşılan ve kısa sürede yayılan bu video kaydı, Türkiye'deki sinema sektörünün ve ulusal kimliğin nasıl tanımlanması gerektiğiyle ilgili ateşli bir tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.

Eleştirilerine Yol Açtı

Tartışmayı daha da büyüten detay ise usta oyuncunun bir başka konuşmasında diğer dünya sinemalarından bahsederken takındığı üslup oldu. Türkiye söz konusu olduğunda "Türkiyeli" ve "Türkiye sineması" kavramlarını savunan usta aktörün yabancı ülkeleri anlatırken "İngiliz sineması", "Fransız sineması", "Rus sineması" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Ulusal kimlik tanımlamalarında Türkiye ile diğer ülkeler arasında farklı bir standart benimsenmesi sosyal medya kullanıcıları ve eleştirmenler tarafından açıklamalar arasında ciddi bir çelişki ve tutarsızlık bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Gazeteci Mehmet Çek'ten Sert Tepki

Haluk Bilginer'in eski beyanlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından gazeteci Mehmet Çek de konuya dahil olarak sert bir değerlendirmede bulundu. "Türkiye sineması" ve "Türkiyeli" gibi kavramların sosyolojik ve dilsel açıdan yapay tanımlamalar olduğunu savunan Çek Türkiye'deki sinema sektörünün evrensel ve tarihsel karşılığının strictly "Türk sineması" olarak adlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

2009 Yılındaki Röportajı Ezber Bozdu

Sıcak tartışmalar devam ederken usta oyuncunun arşivden çıkan 10 Ağustos 2009 tarihli bir başka röportajı ise olaya farklı bir boyut kazandırdı. Bilginer'in söz konusu röportajda bizzat "Türk sineması" ifadesini kullandığının tespit edilmesi ünlü sanatçının zaman içerisindeki söylem değişikliğini ve yaklaşım farklarını yeniden gündeme taşıdı. Sanat dünyasını ikiye bölen bu tartışmanın önümüzdeki günlerde de tazeliğini koruması bekleniyor.