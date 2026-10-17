Sultana'ya İtalya’dan Dev Ödül: Matera Fiction Festivali'nde "En İyi Film" Seçildi!

Türk sineması uluslararası arenada göğsümüzü kabartmaya devam ediyor! Bir gece kulübünde çalışan 7 kadının çarpıcı ve derinlikli hikayesini beyaz perdeye taşıyan Sultana filmi İtalya'da düzenlenen prestijli Matera Fiction Film & TV Festivali'nde büyük bir başarıya imza attı. Sinema dünyasından önemli yapımların yarıştığı festivalde Akdeniz Filmleri seçkisi kategorisinde yarışan Sultana jüri ve izleyicilerden tam not alarak En İyi Film ödülünün sahibi oldu. Kadın rekabetini ve dayanışmasını masalsı bir dille ele almasıyla jürinin takdirini kazanan yapım uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kadın Dayanışması Ve Rekabetine Masalsı Bir Dokunuş!

İtalya'nın tarihi ve kültürel dokusuyla ünlü Matera kentinde gerçekleşen festivalde Sultana özgün senaryosu ve atmosferiyle öne çıktı. Gece hayatının ışıltılı ve bir o kadar da zorlu dünyasında ayakta kalmaya çalışan 7 kadının yaşam mücadelesini konu alan film kadın rekabeti ile kadın dayanışması arasındaki hassas çizgiyi masalsı ve büyüleyici bir anlatımla işlediği için festival jürisi tarafından "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak'a Övgü Yağmuru!

Başrollerinde Türk sinema ve dizi dünyasının yıldız isimlerinden Tuba Büyüküstün ile genç kuşağın yükselen yeteneği Derya Pınar Ak'ın yer aldığı Sultana'da oyuncuların sergilediği performanslar İtalyan sinemaseverler ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.

Yapımcılığını Rodi Kayım'ın üstlendiği filmin bu anlamlı ödülünü filmin senaryosuna imza atan başarılı senarist Erdi Işık törende bizzat teslim aldı. İtalya'dan gelen bu prestijli ödül yapım ekibi ve oyuncular kadar Türk sineması adına da büyük bir gurur vesilesi oldu.