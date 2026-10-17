Survivor Almeda Baylan Gelinim Mutfakta İle Ekrana Döndü! Son Halini Gören Şaştı Kaldı

Survivor All Star 2025'ten diskalifiye olan Almeda Baylan Gelinim Mutfakta ile ekrana döndü! Değişimi ve ödem açıklamasıyla gündem olan Almeda'nın son hali.

Survivor Almeda Baylan Gelinim Mutfakta İle Ekrana Döndü! Son Halini Gören Şaştı Kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 16:21

Survivor All Star 2025 kadrosunda sergilediği hırslı mücadele yaşadığı tartışmalar ve yarışmaya talihsiz bir şekilde diskalifiye olarak veda etmesiyle hafızalara kazınan Almeda Baylan uzun bir aradan sonra yeniden izleyiciyle buluştu. Yarışmanın ardından sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve yaptırdığı estetik dokunuşlarla geçirdiği değişimi sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim Kanal D'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta'ya katıldı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen programın yeni bölümünde rakiplerine gözdağı veren Almeda ekran başındakileri hem iddialı çıkışıyla hem de yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi.

Herkesi Hallaç Pamuğuna Çevireceğim!

Geçmişte Survivor parkurlarında gösterdiği sert ve tavizsiz mizacını mutfağa da taşıyacağının sinyalini veren Almeda Baylan yarışmaya adım atar atmaz diğer gelinlere adeta meydan okudu. Aslı Hünel'in sunumuyla renklenen Gelinim Mutfakta stüdyosunda rakiplerine seslenen Almeda "Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim" diyerek bileğinin bükülmez olduğunu ve altınları toplamaya geldiğini ilan etti.

Değişimi Ve Kiloları Dikkat Çekti

Programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada Almeda Baylan'ın son hali en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Yaptırdığı estetik operasyonların yanı sıra ekran önündeki değişimi ve aldığı kilolarla dikkat çeken ünlü yarışmacıyı gören takipçileri ve izleyiciler tanımakta güçlük çekti.

Ekrana yansıyan görüntüsüyle ilgili gelen yorumlara ve merak edilen sorulara yanıt veren Almeda Baylan ise durumu samimiyetle açıklığa kavuşturdu. Kilo almadığını belirten ünlü isim çekim günlerinde vücudunda yoğun ödem ve şişkinlik oluştuğunu ekran karşısındaki görünümünün bundan kaynaklandığını dile getirdi.

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