Özgür Cem Tuğluk Adana Ayazı'nda: Uğur Güneş'in Düşmanı Kadir Rolüyle Geliyor!

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan NTC Medya imzalı iddialı yapım Adana Ayazı için geri sayım başladı! Başrollerini Uğur Güneş (Fırat) ve Ebru Şahin'in (Elif) paylaştığı projenin kadrosuna son olarak yetenekli oyuncu Özgür Cem Tuğluk dahil oldu. Dizide tansiyonu yükseltecek bir karaktere hayat verecek olan Tuğluk Fırat'ın azılı düşmanı Kadir olarak seyirci karşısına çıkacak.

22 Ekim'de Okuma Provası Yapılıyor Ay Sonunda Set Başlıyor!

Televizyon dünyasının merakla beklediği Adana Ayazı dizisinin hazırlıklarında sona gelindi. NTC Medya imzası taşıyan yapımın oyuncu kadrosu ve teknik ekibi 22 Ekim Perşembe günü okuma provasında ilk kez bir araya gelecek. Senaryosunu Onur Uğraş'ın kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber'in oturduğu iddialı dizinin ay sonunda sete çıkması planlanıyor. Çekimlerine ilk olarak İstanbul'da start verilecek olan yapım ardından hikayenin ana atmosferini oluşturan Adana'ya taşınarak çekimlerine burada devam edecek.

Fırat ve Kadir Arasında Amansız Bir Düşmanlık Başlıyor!

Dizinin kadrosuna son dakika transferi olarak katılan Özgür Cem Tuğluk Adana Ayazı'nın en kilit karakterlerinden birine hayat verecek. Uğur Güneş'in canlandırdığı Fırat karakterinin en büyük düşmanı olan Kadir rolünü üstlenen Tuğluk hikayedeki çatışmaları ve aksiyonu tırmandıracak. İki başarılı oyuncunun ekran karşısındaki güç mücadelesi ve sahneleri şimdiden dizi tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.