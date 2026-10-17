Mehmet Ali Erbil'in Serveti Ağızları Açık Bıraktı: "Her Hafta Bir Ev Alırdık!"

Mehmet Ali Erbil servetiyle gündem oldu! Tuğba Coşkun'un programında konuşan ünlü şovmenden çarpıcı açıklama: "Her hafta bir ev alırdık."

Mehmet Ali Erbil'in Serveti Ağızları Açık Bıraktı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 16:18

Türk televizyon ve şov dünyasının en renkli, en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil özel hayatı polemikleri ve çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Ünlü şovmen son olarak oğlu Ali Sadi'nin annesi, eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programına konuk oldu. Programda samimi bir sohbet gerçekleştiren Erbil'in geçmişte kazandığı paralar ve yaptığı devasa gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili sözleri sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Tuğba İle Evliyken Her Hafta Bir Ev Alırdık!

Eski eşi Tuğba Coşkun ile kamera karşısına geçen ünlü şovmen evli oldukları dönemdeki finansal birikimlerini ve gayrimenkul hamlelerini tüm açıklığıyla dile getirdi. Kazancını büyük oranda gayrimenkule yatırdıklarını belirten Erbil o dönemki yatırım hızlarını şu şaşırtıcı sözlerle aktardı:

"Tuğba ile evliliğimiz sırasında sürekli gayrimenkul yatırımı yapıyorduk. O süreçte neredeyse her hafta bir ev alırdık."
 

Çocuklarıma Ve Torunlarıma Yetecek Servetim Var
 

Yıllardır süregelen "kumarda her şeyini kaybetti" iddialarına da geçmişte verdiği bir röportajla yanıt veren Mehmet Ali Erbil ailesinin geleceğini garanti altına aldığını vurgulamıştı. Kendi oturduğu mülklerin ve eski eşlerine bıraktığı evlerin değerini açıklayan ünlü isim mal varlığına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda oturduğum ev 10 milyon dolar eder. Eski eşlerime verdiğim evler de toplam 10 milyon dolar eder. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye almışımdır. Hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var."

Ekranlarda geçirdiği onlarca yılın ardından biriktirdiği dev servetle yeniden gündeme oturan Mehmet Ali Erbil'in bu sözleri sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

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