Samar Dadgar'dan Yeğeni Liam İçin Yürek Dağlayan Paylaşım: "Nefes Almaktan Bile Utanıyorum"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in moda tasarımcısı eşi Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde ailesini yasa boğan acı bir kayıpla sarsılmıştı. Henüz 3 yaşındaki minik yeğeni Liam'ın vefat haberiyle yıkılan İranlı tasarımcı yaşadığı tarifsiz acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. İlk açıklamasında kimseyle konuşacak durumda olmadığını belirten ve detay vermeyen Dadgar ailesiyle tuttuğu yasın ardından sessizliğini bozarak minik Liam'ın ölüm nedenini açıkladı. Yürekleri dağlayan bir açıklama yapan ünlü isim talihsiz bir havuz kazasını duyururken kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

"Liam'ımızı Talihsiz Bir Havuz Kazasında Kaybettik"

Minik yeğeninin vefatının ardından zor günler geçiren Samar Dadgar sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla acı olayın detayını kamuoyuyla paylaştı. Liam'ın talihsiz bir havuz kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirten ünlü tasarımcı, duygularını şu kelimelerle ifade etti:

"Liam'ımızı talihsiz bir havuz kazasında kaybettik. Bu süreçte mesaj atan, arayan, bizi merak eden acımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnanın insan bazen nefes almaktan bile utanıyor."

"Güzel Hatırasını Sevgiyle Andık"

Telefonlara bakacak ve gelen taziye mesajlarına yanıt verecek gücü kendinde bulamadığını belirten Dadgar, ailece bir araya gelerek minik Liam'ın anısını yaşattıklarını ifade etti. Acılı teyze paylaşımını şu duygusal sözlerle noktaladı:

"Bugün Liam'ımızın anısına bir araya geldik. Ondan bize kalan en kıymetli izlerle güzel hatırasını sevgiyle andık."

3 yaşındaki Liam'ın talihsiz vefatı Samar Dadgar ve Özcan Deniz çiftinin sevenlerini ile tüm sosyal medya kullanıcılarını derin bir hüzne boğdu.