Muhtemel Aşk Dizisinde Sürpriz Transfer: Leyla Feray Kadroda!

Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk'a sürpriz transfer! Leyla Feray, Ekin Koç'un ikiz kardeşi Kader rolüyle kadroya katıldı. İşte detaylar.

Muhtemel Aşk Dizisinde Sürpriz Transfer: Leyla Feray Kadroda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 16:34

Show TV ekranlarının Perşembe akşamlarına damga vuran MF Yapım imzalı sevilen dizisi Muhtemel Aşk kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu dizi sürpriz gelişmeleri ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizinin hikayesine dahil olması uzun süredir beklenen flaş bir karakter nihayet ekibe katıldı. Dizide Ekin Koç'un canlandırdığı Kadir karakterinin ikiz kardeşi Kader başarılı ve güzel oyuncu Leyla Feray'ın hayat vermesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kadir'in İkizi Kader Emindağ Olarak Leyla Feray Geliyor!

Yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir hayran kitlesine ulaşan Muhtemel Aşk senaryosundaki beklenmedik hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Ekin Koç'un başarıyla canlandırdığı Kadir karakterinin merakla beklenen ikiz kardeşi nihayet hikayeye dahil oluyor.

Dizinin kadrosuna katılan başarılı yıldız Leyla Feray, Kader Emindağ karakteriyle seyirciyle buluşacak. İkiz kardeşlerin aralarındaki dinamiklerin sırların ve yaşanacak yüzleşmelerin dizinin ilerleyen bölümlerine büyük bir soluk getirmesi beklenirken Leyla Feray'ın performansı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

19. Bölüm Çekimlerinde Sürpriz Kutlama!

Öte yandan 19. bölüm çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin setinde keyifli anlar yaşandı. Projenin başarılı ve sevilen yönetmeni Altan Dönmez'in doğum günü set ekibi ve oyuncular tarafından düzenlenen sürpriz bir kutlamayla unutulmaz kılındı. Yoğun tempoda çalışan set ekibinin neşeli halleri dikkat çekerken ekipteki bu uyum ekranlara da yansımaya devam ediyor.

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