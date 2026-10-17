Bu Kez Kardeşleriyle Gündemde: Sadettin Saran'ın Yemek Karesinde Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Sadettin Saran kardeşleriyle akşam yemeğinde buluştu! Fotoğrafta ünlü iş insanının bıyıklı yeni imajı sosyal medyada dikkat çekti. İşte o detaylar.

Bu Kez Kardeşleriyle Gündemde: Sadettin Saran'ın Yemek Karesinde Yeni İmajı Dikkat Çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-10-2026 15:57

İş dünyasının saygın isimlerinden ve spor camiasının yakından tanıdığı Sadettin Saran bu kez iş yatırımları veya Fenerbahçe gündemiyle değil ailesiyle geçirdiği keyifli anlarla adından söz ettirdi. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı olan ünlü iş insanı kardeşleriyle birlikte çıktığı akşam yemeğinde bir araya geldi. Bir restoranda çekilen ve kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren aile karesi büyük ilgi görürken Sadettin Saran'ın bıyıklı yeni imajı gözlerden kaçmadı.

Saran Kardeşler Aynı Masada Buluştu!

Yayıncılık, spor yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Sadettin Saran yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek kardeşleriyle bir akşam yemeğinde buluştu. Şık bir restoranda bir araya gelen kardeşlerin sıcak ve neşeli halleri masada çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleşti.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yayılan ve yoğun ilgi gören kare "Saran ailesinde birlik beraberlik rüzgarı" yorumlarını da beraberinde getirdi. Daha önce de ailesine olan bağlılığıyla bilinen ve zaman zaman kardeşleriyle çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan ünlü iş insanı aile bağlarının kendisi için önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bıyıklı İmajı Ve Tarzı Dikkatlerden Kaçmadı!

Sosyal medyada yayılan fotoğrafın en çok konuşulan ve dikkat çeken detaylarından biri ise Sadettin Saran'ın imajındaki belirgin değişiklik oldu. Geçtiğimiz dönemde bıraktığı bıyığıyla imaj değişikliğine giden ve takipçilerini şaşırtan ünlü iş insanı bu tarzını korumaya devam ettiğini gösterdi.

Bıyıklı yeni tarzı ve fit görünümüyle sosyal medya kullanıcılarından tam not alan Sadettin Saran'ın bu karizmatik pozuna "Bıyık çok yakışmış", "Saran ailesine maşallah" ve "İş insanı karizması" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

 

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