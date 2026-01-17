Sultana’nın teaser afişi yayında!

Hikâyesi ve senaryosu Erdi Işık’a, yönetmenliği Ali Kemal Güven’e ait olan SULTANA’nın merakla beklenen teaser afişi yayınlandı.

Sultana’nın teaser afişi yayında!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 17-01-2026 18:20

Hikâyesi ve senaryosu Erdi Işık’a, yönetmenliği Ali Kemal Güven’e ait olan SULTANA’nın merakla beklenen teaser afişi yayınlandı. İstanbul’un gözde bir kulübünde geçen film, kadınlar arasındaki iktidar ilişkilerini odağına alan sert ve karanlık bir hikâyeyi, ikonik masallardan da ilham alarak beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Rodi Kayım’ın üstlendiği, Rodi Medya ve Saros Film imzalı filmin başrollerine TûbaBüyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen hayat verirken; Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Nur Sürer ve Çağlar Çorumlu da filmin güçlü oyuncu kadrosunda yer alıyor.

SULTANA 2026 yılında izleyiciyle buluşacak.

Benzer Haberler
‘Aynı Yağmur Altında’dan Yeni Tanıtım Yayınlandı! ‘Aynı Yağmur Altında’dan Yeni Tanıtım Yayınlandı!
Alp Navruz Alp Navruz "Savaş Muhabiri" Olarak Dönüyor: Yeni Projesi "Şule" Başlıyor!
Usta Oyuncu, Kıskanmak Dizisinde! Usta Oyuncu, Kıskanmak Dizisinde!
İnci Taneleri'nde Dev Buluşma! Yılmaz Erdoğan Yazdı, Ebru Gündeş Söyledi İnci Taneleri'nde Dev Buluşma! Yılmaz Erdoğan Yazdı, Ebru Gündeş Söyledi
İspanya’da Can Yaman Fırtınası! El Turco Galasında Yer Yerinden Oynadı. İspanya’da Can Yaman Fırtınası! El Turco Galasında Yer Yerinden Oynadı.
Kenan İmirzalıoğlu Rekora Koşuyor: Kenan İmirzalıoğlu Rekora Koşuyor: "A.B.İ." Dizisinden Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!