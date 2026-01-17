Sultana’nın teaser afişi yayında!

Hikâyesi ve senaryosu Erdi Işık’a, yönetmenliği Ali Kemal Güven’e ait olan SULTANA’nın merakla beklenen teaser afişi yayınlandı. İstanbul’un gözde bir kulübünde geçen film, kadınlar arasındaki iktidar ilişkilerini odağına alan sert ve karanlık bir hikâyeyi, ikonik masallardan da ilham alarak beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Rodi Kayım’ın üstlendiği, Rodi Medya ve Saros Film imzalı filmin başrollerine TûbaBüyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen hayat verirken; Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Nur Sürer ve Çağlar Çorumlu da filmin güçlü oyuncu kadrosunda yer alıyor.

SULTANA 2026 yılında izleyiciyle buluşacak.