Şükrü Özyıldız'ın Kardeşi Burcu Özyıldız Evlendi: Mutluluğa "Evet" Dedi!

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler, yakışıklı ve başarılı başrol oyuncuları arasında yer alan bugüne kadar Şeref Meselesi, Kış Güneşi, Akıncı ve Ruhun Duymaz gibi dev yapımlarla milyonların hayranlığını kazanan Şükrü Özyıldız bu kez kendi projeleriyle değil ailevi mutlu bir haberle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Ekranların aranan yüzü olan yakışıklı oyuncunun kendisinden iki yaş küçük olan ve gözlerden uzak sade bir yaşam sürmeyi tercih eden kız kardeşi Burcu Özyıldız dünyaevine girdi.

Abisinin Aksine Ekranlardan Uzak Bir Yaşam ve Pilates Eğitmenliği

Şükrü Özyıldız'ı yakından takip eden hayranlarının sosyal medya paylaşımlarından ve geçmişteki aile karelerinden aşina olduğu kız kardeşi Burcu Özyıldız magazin kameralarından uzak durmayı tercih eden isimlerden biri. Abisinin aksine şov dünyasını ve oyunculuğu seçmeyen Burcu Özyıldız kariyerine profesyonel olarak pilates eğitmenliği yaparak devam ediyor. Magazin dünyasının gürültüsünden uzak, sakin ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çeken genç isim mesleğindeki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

İki kardeş arasındaki güçlü bağın temelleri ise oldukça dramatik ve duygusal bir geçmişe dayanıyor. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız geçmişte Ayşe Arman'a verdiği samimi röportajda kardeşiyle olan ilişkisini şu duygu dolu sözlerle anlatmıştı:

"Hem abi kardeş hem arkadaşız."

Annelerini çok küçük yaşlarda kaybettiklerini belirten Özyıldız kendisinin dokuz, kardeşinin ise yedi yaşında olduğu o zor dönemi birbirlerine sığınarak ve birbirlerinin arkasında durarak atlattıklarını dile getirmişti. Birbirlerine olan bu sıkı bağlarıyla her daim örnek olan kardeşlerden gelen evlilik haberi, yakın çevrelerini ve sevenlerini sevindirdi.

Onur Ekşioğlu ile Hayatını Birleştirdi

Gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatını mutlu bir evlilikle taçlandıran Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile nikah masasına oturdu. Sadelikten yana bir düğün tercih eden çiftin 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdikleri nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdiği öğrenildi. Ekranların sevilen yüzü Şükrü Özyıldız'ın ailesi de bu özel ve mutlu günle birlikte magazin basınının odak noktası haline geldi.

Pilates eğitmenliğinin yanı sıra hayatında yepyeni bir sayfa açan Burcu Özyıldız'a ve eşi Onur Ekşioğlu'na magazin kulislerinden ve sevenlerinden tebrik mesajları yağarken ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın da bu mutlu günde kardeşini yalnız bırakmadığı öğrenildi. Özyıldız ailesinin yaşadığı bu tatlı heyecan magazin gündeminde yüz güldüren gelişmelerden biri olarak hafızalara kazındı.