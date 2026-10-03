Simge'den Harbiye'de Bir İlk: Ünlü Şarkıcı Akustik Konseriyle Sahne Alacak!

Türk pop müziğinin zirvedeki isimleri arasında yer alan, kariyeri boyunca yayımladığı dillerden düşmeyen hitleriyle dijital müzik platformlarının kırılması güç rekorlarına imza atan güçlü ses Simge müzik kariyerinde adını altın harflerle yazdıracak yepyeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Mış Mış'tan Aşkın Olayım'a, Yankı'dan Öpücem'e uzanan unutulmaz şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden ünlü sanatçı büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu sevilen akustik konser serisini bu kez Türkiye'nin en prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye'ye taşıyor. Simge 17 Ekim Cumartesi günü kariyerinde bir ilk olarak İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir akustik konsere imza atacak.

Harbiye Sahnesinde Akustik Rüzgarı: Milyonların Dinlediği Hitler Canlı Seslendirilecek

Mış Mış, Üzülmedin mi?, Prens ve Prenses, Yankı, Ben Bazen, Öpücem, Yalnız Başına, Aşkın Olayım, Önümüz Yaz ve Kalpsiz Serseri gibi müzik listelerini altüst eden dev eserleriyle dijital platformlarda milyonu aşan dinlenme ve izlenme rakamlarına ulaşan Simge bu kez akustik performanslarının büyüleyici atmosferini Harbiye seyircisiyle buluşturacak.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 17 Ekim Cumartesi günü müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı sanatçı gecede yalnızca kendi dillerden düşmeyen hit şarkılarını seslendirmekle kalmayacak; aynı zamanda sahnede söylemekten ve dinletmekten büyük keyif aldığı özel eserlerin yepyeni akustik versiyonlarını da hayranlarının beğenisine sunacak.

Harbiye'ye Özel Repertuvar ve Sürpriz Konuklar Sahnede Olacak

Bu dev konser için aylardır titizlikle çalıştığı öğrenilen Simge Harbiye gecesine özel olarak hazırlanan zengin bir repertuvarla müzik ziyafeti sunacak. Sanatçıya sahnede alanında uzman birbirinden değerli müzisyenler eşlik ederken, geceye renk katacak sürpriz konukların da yer alacağı müjdelendi. Biletleri şimdiden satışa çıkan ve müzik çevrelerinde büyük bir heyecan yaratan konsere şimdiden yoğun bir ilginin olduğu belirtiliyor.

Akustik konserlerin kendi sanat yolculuğunda ve müzikal kimliğinde çok ayrı ve özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Simge, Harbiye sahnesi öncesindeki heyecanını şu içten sözlerle paylaştı:

"YouTube'da izlenen akustik performanslarımı sahneye taşıyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarım ve sürpriz konuklarımla harika bir repertuvar ile sahnede evimde gibi müzik yapacağım. Müzik dinlemeyi seven herkesi bekliyorum."

Türk pop müziğine damgasını vuran sesi, güçlü yorumu ve zarafetiyle her daim magazin ve müzik kulislerinin odağında yer alan Simge'nin bu tarihi Harbiye konseri şimdiden sezonun en çok konuşulacak kültürel etkinlikleri arasına adını yazdırdı.