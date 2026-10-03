Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan Kozan'ı Burak Özçivit Fransa Yolcusu

Türk televizyon dünyasının uluslararası arenadaki en güçlü temsilcilerinin başında gelen, karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayran kazanan ünlü aktör Burak Özçivit adını küresel çapta duyurmaya devam ediyor. atv ekranlarında fırtına estirmeye hazırlanan ve şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Güneşin Doğduğu Yer dizisinde hayat verdiği Kenan Kozan karakteriyle adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu şimdi de Fransa'nın dünyaya açılan kapısı Cannes yolcusu! Özçivit dünyanın en prestijli içerik fuarları arasında ilk sırada yer alan Mipcom için hazırlıklarını tamamladı.

12-15 Ekim Tarihleri Arasında Fransa'nın Cannes Şehrinde Boy Gösterecek

Televizyon ve dijital içerik sektörünün kalbinin attığı, uluslararası yapımcıların, kanal yöneticilerinin ve dünyanın önde gelen medya patronlarının buluştuğu Mipcom fuarı bu yıl da görkemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12-15 Ekim tarihlerinde Fransa'nın ikonik sahil kenti Cannes'da gerçekleştirilecek olan dev organizasyonda Türkiye'yi gururla temsil edecek olan Burak Özçivit global medyanın ve yabancı hayranlarının markajında olacak.

Yoğun set temposuna kısa bir ara vererek Fransa'ya çıkarma yapacak olan ünlü aktörün programı da şimdiden netleşti. Fuarın ilk günü olan 12 Ekim'de atv standını ziyaret edecek olan Burak Özçivit burada hem hayranlarıyla bir araya gelecek hem de basının sorularını yanıtlayacak. Aynı günün akşamında ise kanalın ev sahipliğinde düzenlenecek olan uluslararası üst düzey kanal ve dijital platform yöneticilerinin katıldığı özel etkinlikte global alıcılarla ve dünya basınıyla buluşacak.

Sete Ara Vermeden Devam: Yapımcı Burak Sağyaşar Eşlik Edecek

Uluslararası alandaki projeleriyle her daim Türk bayrağını zirvede dalgalandıran Burak Özçivit'in bu hızlı ve yoğun Cannes seyahatindeki en büyük destekçisi ise yapım ekibi olacak. Yoğun çekim takvimi nedeniyle fuarda uzun süre kalamayacak olan ünlü oyuncuya, seyahati boyunca “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin başarılı yapımcısı Burak Sağyaşar eşlik edecek.

Cannes'daki görkemli buluşmaların ve uluslararası görüşmelerin hemen ardından Türkiye'ye dönecek olan Özçivit ertesi gün hiç vakit kaybetmeden dizinin setine geçerek Kenan Kozan karakterine hayat vermeye ve çekimlere kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Hem yurtiçindeki reyting rekortmeni projeleri hem de dünya çapındaki bu devasa Mipcom karmasıyla magazin kulislerinin ve sinema dünyasının zirvesinde yer alan Burak Özçivit adını bir kez daha altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor.