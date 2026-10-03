Gonca Vuslateri'den Instagram'ı Kapatma Nedeni Açıklandı

Ömür Usta dizisinin Nevra'sı Gonca Vuslateri Instagram hesabını neden kapattığını açıkladı. Ünlü oyuncunun esprili açıklamaları magazin gündeminde.

Gonca Vuslateri'den Instagram'ı Kapatma Nedeni Açıklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2026 09:31

Türk sinema ve televizyon dünyasının en üretken, en nevi şahsına münhasır ve her daim dobra açıklamalarıyla magazin gündeminin nabzını tutan yetenekli oyuncusu Gonca Vuslateri son dönemde ardı arkası kesilmeyen projeleri ve sosyal medya hamleleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan ve şimdiden büyük bir başarı yakalayan Ömür Usta dizisinde canlandırdığı Nevra karakteriyle adeta fırtınalar estiren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ani bir kararla Instagram hesabını kapatarak sosyal medyaya ara verdiğini duyurmuştu. Kararın ardından gelen eleştirilere ve merak edilen sorulara katıldığı bir davette ilk kez yanıt veren Vuslateri kendine has esprili diliyle herkesi kahkahaya boğdu.

4 Bin Kişiyi Takip Ediyormuşum

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve milyonlarca takipçisi bulunan Gonca Vuslateri birkaç gün önce X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı "Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Hesabını kapattıktan sonra hakkında yapılan eleştirilere ve merak edilen "Neden kapattı?" sorularına katıldığı bir etkinlikte açıklık getiren başarılı oyuncu sosyal medya detox'unun ardındaki sevimli ve bir o kadar da ironik sebebi şu sözlerle anlattı:

"Hesabımda 4 bin kişiyi takip ediyormuşum artık kimi beğeneyim kimi inceleyeyim şaşırmışım. 40 yaşıma geldim artık bitmişim ben! Bir temizlik yapıyorum orada."

Takip ettiği hesap sayısının kontrolden çıktığını fark edince köklü bir dijital temizliğe giriştiğini belirten Vuslateri açıklamalarında son dönemin en büyük teknolojik devrimlerinden biri olan yapay zekaya da esprili bir dokunuş yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu yapay zeka dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmek istediğini belirterek "Biliyorsunuz işin içine yapay zeka da girdi. Bir görmek istiyorum nereye gidiyor" dedi.

Ömür Usta Dizisindeki Rolü 

NOW ekranlarında yayınlanan başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal gibi usta isimlerle paylaştığı Ömür Usta dizisinde başarıyla hayat verdiği Nevra karakteriyle ekranlarda fırtınalar estiren Gonca Vuslateri dizinin reytinglerde harika bir başlangıç yaptığını ve her şeyin yolunda gittiğini belirtti.

Ancak projenin başarısına ve işlerin iyi gitmesine rağmen içindeki stresten bir türlü kurtulamadığını samimiyetle dile getiren ünlü oyuncu kendisini "kaygıların kadını" olarak tanımladı. Sektördeki oyuncuların projeleri tutana kadar hep belirli bir endişe içinde yaşadığını vurgulayan Vuslateri şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bir iş yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz, olmayınca insan üzülüyor. Bu normal bir şey. Ben kaygıların kadınıyım. Kaygı duyuyorum işle ilgili."

Sosyal medyadaki esprili temizlik operasyonu yapay zekaya olan merakı ve ekranlardaki iddialı performansıyla magazin kulislerinin en renkli ve samimi anlarına imza atan Gonca Vuslateri neşeli tavırlarıyla bir kez daha hayranlarının yüzünü güldürdü.

Benzer Haberler
Simge'den Harbiye'de Bir İlk: Ünlü Şarkıcı Akustik Konseriyle Sahne Alacak! Simge'den Harbiye'de Bir İlk: Ünlü Şarkıcı Akustik Konseriyle Sahne Alacak!
Şükrü Özyıldız'ın Kardeşi Burcu Özyıldız Evlendi: Mutluluğa Şükrü Özyıldız'ın Kardeşi Burcu Özyıldız Evlendi: Mutluluğa "Evet" Dedi!
Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan Kozan'ı Burak Özçivit Fransa Yolcusu Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan Kozan'ı Burak Özçivit Fransa Yolcusu
Işın Karaca’dan Eşine Aşk İlanı! “Seni Çok Seviyorum” Işın Karaca’dan Eşine Aşk İlanı! “Seni Çok Seviyorum”
Ev Hapsi Kararı Verilmişti! Çağla Boz’un Testi Pozitif Ev Hapsi Kararı Verilmişti! Çağla Boz’un Testi Pozitif
Çağlar Ertuğrul’un Saati Tam Bir Servet! Fiyatı Dudak Uçuklattı Çağlar Ertuğrul’un Saati Tam Bir Servet! Fiyatı Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"