Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın çöl tatili! Kızgın kumlarda aşk tazelediler!

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya, son dönemde romantik kaçamaklarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre gibi ülkeleri ziyaret ettikten sonra rotayı bu kez Katar'a çeviren çift, GQ Türkiye'nin düzenlediği MotoGP yarışını izledi.

Ancak işleri sadece yarış izlemekle sınırlı kalmadı. Çift, fırsatını buldukları anda kendilerini çöle attı ve kızgın kumlarda romantik anlar yaşayarak aşk tazeledi. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın bu romantik kaçamağı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.





