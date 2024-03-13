Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın çöl tatili! Kızgın kumlarda aşk tazelediler!

Geçen yaz birlikte olmaya başlayan Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız, Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre'yi ziyaret ettikten sonra son olarak rotalarını Katar'a çevirdi. Çift, sıcak kumlarda birlikte vakit geçirerek aşklarını tazeledi.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın çöl tatili! Kızgın kumlarda aşk tazelediler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-03-2024 09:59

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya, son dönemde romantik kaçamaklarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre gibi ülkeleri ziyaret ettikten sonra rotayı bu kez Katar'a çeviren çift, GQ Türkiye'nin düzenlediği MotoGP yarışını izledi.

Ancak işleri sadece yarış izlemekle sınırlı kalmadı. Çift, fırsatını buldukları anda kendilerini çöle attı ve kızgın kumlarda romantik anlar yaşayarak aşk tazeledi. Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın bu romantik kaçamağı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.



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