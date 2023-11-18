Şükrü Özyıldız: Her şey yolunda

Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile Bebek'te görüntülendi. Çift, yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı ve muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Gazetecilere hitap eden Özyıldız, "Zaten sürekli görüşüyoruz. Yeni bir gelişme yok. Bizim ilişkimizde her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

Ardından Özyıldız, "Yeni tamamladığım bir projem var, şu an yeni bir projenin hazırlıklarına başlıyorum. Biraz dinlenmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu. İkili, sohbetin ardından yürüyüşlerine devam etti.