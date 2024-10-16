Şükrü Özyıldız: "Çok öfkeliyiz"

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, Etiler'de objektiflere yakalandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özyıldız, yoğun bir gününden dolayı hızlıca bir toplantıya yetişmeye çalıştığını belirtti.

Özyıldız, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Son dönemde artan kadın cinayetleri ve hayvanlara yapılan kötü muamele konusundaki duygularını dile getiren oyuncu, "Son dönemlerde bu kadın cinayetleri ve hayvanlara yapılan haksızlıktan dolayı gerçekten çok üzgün ve öfkeliyiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz, bunun sorumlusu da bizler değiliz. Ben öfkemi şu an burada sana kelimelerle anlatamam" ifadelerini kullandı.