Şükrü Özyıldız: “Beni Dua Lipa’ya benzetiyorlar!”

Yasemin Şefik’in “Uyduruk Sonlar” isimli talk show’u Maximum Uniq Box sahnesinde seyirciyle buluştu ve ilk bölümü youtube kanalında yayınlandı. Programın ilk konuğu sevilen oyuncu Şükrü Özyıldız oldu. Başarılı oyuncunun Yasemin Şefik’in sorularına verdiği esprili cevaplar seyircileri kahkahaya boğdu.  

Şükrü Özyıldız: “Beni Dua Lipa’ya benzetiyorlar!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2023 19:01

Yasemin Şefik’in “Dua Lipa aradığında telefonu açmamak için bahanen ne olurdu?” sorusu üzerine Özyıldız’ın verdiği ilginç yanıtlardan biri de “Beni Dua Lipa’ya benzetiyorlardı. Hatta Sibil’i de  (Çetinkaya) Dua Lipa’ya benzetiyorlar. Bizim Sibil ile kesişen kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa” diyerek aynı zamana sevgilisiyle ilgili benzerliklerini de bu açıklamayla belirtti.

Çıkma teklifi geri gelmesin!

Yasemin Şefik’in “Çıkma teklifi geri gelsin mi?” sorusu üzerine seyircilerin gelsin yorumlarının ardından Şükrü Özyıldız “Ben duygumu belli ederim. Benimle çıkar mısın cümlesinde değil. Kendi içinden gelerek, ilişkide bulman güzel” şeklinde açıklamada bulundu.

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