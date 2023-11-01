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Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, en son Yargı dizisinde Savcı Derya karakteriyle ekranlarda göründü. Ancak son zamanlarda, sosyal medya hesabından cesur pozlarını peş peşe paylaşarak dikkat çekti. Ovalı'nın bu pozları, eşi Caner Erkin'in ilgisini çekti ve sessiz kalamadı.

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2023 10:45

Tanınmış oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından ardışık cesur pozlarını paylaştı. Ovalı'nın pozları, eşi Caner Erkin'in ilgisini çekti ve Erkin, "Aşksın be aşk" yorumunu yaparak sessiz kalamadı.

Şükran Ovalı, Menajerimi Ara, Bez Bebek, Leyla ile Mecnun, Vatanım Sensin gibi birçok yapımda başarılı performansı ve güzelliğiyle tanınıyor. Uzun yıllardır futbolcu Caner Erkin ile evli olan Ovalı'nın bu birliktelikten Mihran Ela adında bir kızı bulunuyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Ovalı, cesur pozlarıyla beğeni topladı.

Oyuncu, siyah derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları siyah kalp emojisi eşliğinde ardışık olarak paylaştı ve bu gönderisi altına yoğun yorum ve beğeni geldi. Caner Erkin ise eşinin cesur pozlarına "Aşksın be aşk" şeklinde romantik bir yorum yaparak tepki verdi.

 

İşte ünlü ismin cesur pozları...

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