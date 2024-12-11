Şükran Ovalı’dan yeni proje müjdesi

Show TV’nin dün akşam ekrana veda eden dizisi Kalpazanda “Canan” karakteriyle büyük beğeni toplayan Şükran Ovalı, yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi “Yeni Bir Gün” için anlaşma sağladı.

Şükran Ovalı’dan yeni proje müjdesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2024 18:32

Show TV’nin dün final yapan dizisi Kalpazan ile izleyicileri etkileyen Şükran Ovalı, hız kesmeden yeni projesine hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi Yeni Bir Gün için anlaşma sağladı.

Kalpazan dizisinde Canan karakteriyle izleyicilerden tam not alan Ovalı, yeni dizisinde “Özlem” karakterine hayat verecek. Ezgi Mola’nın canlandırdığı, üç çocuk annesi ve hayat mücadelesi veren Nehir’in yakın arkadaşı olan Özlem, hikâyede güçlü bir destek rolü üstlenecek.

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturacak. Yakında çekimlere başlayacak olan Yeni Bir Gün, hem güçlü kadrosuyla hem de etkileyici hikâyesiyle şimdiden büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Şükran Ovalı’nın projedeki performansı ise hayranları tarafından heyecanla izleniyor olacak!

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