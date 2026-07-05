Aleyna Tilki'den Tatilde Olay Paylaşım! Bir Müjde Daha Verdi

Aleyna Tilki yine gündemde ama bu kez ne bir polemik ne de sahne performansıyla. Ünlü şarkıcı yoğun konser temposuna kısa bir mola verip tatil rotasını Londra ve Ibiza'ya çevirdi. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı karelerle hem tatil keyfini gösterdi hem de hayranlarına sürpriz bir haber verdi.

Tatilden Renkli Kareler Geldi

Aleyna Tilki tatili boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarırken çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Özellikle sahilde verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşımlarına ise "Londra, Ibiza, arkadaşlar, tatil ve aynı anda yeni İngilizce albüme başlama heyecanı" notunu ekledi.

Bu paylaşım sadece tatil fotoğraflarıyla değil verdiği albüm müjdesiyle de dikkat çekti. Uzun zamandır uluslararası müzik kariyerine odaklanacağını söyleyen Tilki'nin yeni İngilizce albüm hazırlığında olduğunu açıklaması hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Yeni Albüm Heyecanı Başladı

Aleyna'nın paylaşımının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Takipçileri "Şahane haber", "Sabırsızlıkla bekliyoruz" ve "Yeni şarkılar gelsin" gibi mesajlarla destek verdi. Tatil yaparken bile yeni projeleri için çalıştığını söylemesi de hayranlarından tam not aldı.

Eski Aleyna'yı Geride Bıraktığını Söylemişti

Ünlü şarkıcı, kısa süre önce yaptığı açıklamada kariyerinde yeni bir sayfa açtığını anlatmıştı. "Eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kendimi kariyerime bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum" sözleriyle değişim sürecini anlatmıştı.

Bir başka açıklamasında ise geçmişte müziğinden çok kıyafetleri ve özel hayatıyla konuşulmasından rahatsız olduğunu dile getirmişti. "Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim" diyerek artık odağın yeniden müziğine çevrilmesini istediğini ifade etmişti.

Görünen o ki Aleyna Tilki hem tatilin tadını çıkarıyor hem yeni İngilizce albümü için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Hayranları ise şimdi gözünü yeni şarkılar ve gelecek projelere çevirmiş durumda.