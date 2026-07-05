Can Uzun'un Sevgilisinden Olay Sözler! "İlk Aşkına İhanet Etti"

Milli futbolcu Can Uzun bu kez attığı goller ya da sahadaki performansıyla değil özel hayatıyla konuşuluyor. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Aslı Ceylan'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Ayrılığı Sosyal Medyadan Duyurdu

Aslı Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dört yıllık ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Paylaşımında oldukça duygusal ifadeler kullanan Ceylan ayrılık nedeninin aldatılmak olduğunu öne sürdü.

Genç kadın, "İlk aşkını, birlikte büyüdüğü kızı dört yılın ardından aldattı" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Genç Kadınlara Mesaj Verdi

Aslı Ceylan, açıklamasında sadece yaşadığı ilişkiye değinmekle kalmadı. Takipçilerine de önemli gördüğü bir tavsiyede bulundu.

Hiçbir kadının hayatını bir erkeğe göre şekillendirmemesi gerektiğini söyleyen Ceylan kadınların eğitimlerine, kariyerlerine ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir gelecek kurmalarına odaklanmaları gerektiğini ifade etti. Bu sözleri de sosyal medyada en çok konuşulan bölümlerden biri oldu.

Can Uzun'dan Henüz Bir Açıklama Gelmedi

İddiaların merkezindeki isim olan Can Uzun ise şu ana kadar sessizliğini koruyor. Genç futbolcu tarafından sosyal medya ya da başka bir platform üzerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle kamuoyunda konuşulanlar şimdilik yalnızca Aslı Ceylan'ın paylaştığı iddialarla sınırlı. Can Uzun'un ilerleyen günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Şimdilik kesin olan tek şey çocukluk aşkı olarak bilinen bu uzun soluklu ilişkinin sona erdiği. Sosyal medyada ise hem ayrılık haberi hem de Aslı Ceylan'ın dikkat çeken paylaşımı günün en çok konuşulan magazin başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.