Deniz Göktaş Tutuklandı! Farah Zeynep Sert Çıkış Yaptı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Farah Zeynep Abdullah sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı sert paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Deniz Göktaş Tutuklandı! Farah Zeynep Sert Çıkış Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 20:32

Komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisindeki bazı ifadeler nedeniyle tutuklanmasının ardından tartışmalar büyümeye devam ediyor. Olayın ardından birçok sanatçı sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşırken en dikkat çeken açıklamalardan biri oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.

Sosyal Medyada Uzun Bir Mesaj Paylaştı

Farah Zeynep Abdullah X hesabından yaptığı uzun paylaşımda yaşanan sürece sert sözlerle tepki gösterdi. Oyuncu, özellikle gözaltı ve tutuklama süreçlerinde uygulanan yöntemleri eleştirerek ifadeye çağrılması halinde gelebilecek kişilere yönelik yapılan operasyonların ve görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Abdullah, geçmişte de benzer olayların yaşandığını hatırlatarak bu durumun artık sıradanlaştırıldığını savundu. Açıklamasında, özel hayatın gizliliği ve masumiyet karinesi gibi konulara da dikkat çekti.

Tutuklama Kararını Eleştirdi

Ünlü oyuncu paylaşımında, Deniz Göktaş'ın kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğünü hatırlatarak, buna rağmen yaşanan gözaltı görüntülerinin servis edilmesini eleştirdi. Ayrıca bu tür uygulamaların kamuoyunda adalet duygusunu zedelediğini düşündüğünü ifade etti.

Farah Zeynep Abdullah, mizah nedeniyle mahkemeye çıkılmasını da dikkat çekici bulduğunu belirterek, yaşananların yalnızca sanatçılarla sınırlı olmadığını toplumun farklı kesimlerinden insanların da benzer süreçlerle karşı karşıya kalabildiğini söyledi.

Sanat Ve İfade Özgürlüğüne Dikkat Çekti

Oyuncu paylaşımının devamında sanatçıların toplumun bir parçası olduğunu vurgulayarak, fikirlerini dile getiren kişilerin suçlu gibi gösterilmesine karşı olduğunu ifade etti. Sanatçıların korkutulmaya çalışılmasının aslında toplumu da olumsuz etkilediğini savundu.

Mesajının sonunda ise Deniz Göktaş'ın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiğini belirtti. Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Kimileri oyuncunun açıklamalarına destek verirken kimileri ise farklı görüşlerini dile getirdi. Böylece Deniz Göktaş hakkındaki tartışmalar sanat dünyasında da gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri olmayı sürdürdü.

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