Feyyaz Yiğit'le Aynı Karede! Ben Fero İçin Geri Dönüş İddiası

Bir dönem rap müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ben Fero uzun süren sessizliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Uzun zamandır ne yeni bir şarkı yayımlayan ne de sosyal medyada paylaşım yapan ünlü rapçi bu kez sürpriz bir fotoğraf karesiyle hayranlarının karşısına çıktı.

Sessizliği Bir Fotoğrafla Bozuldu

Yaklaşık 1,5 yıldır sosyal medya hesaplarında hiçbir paylaşım yapmayan Ben Fero'nun son hali komedyen ve oyuncu Feyyaz Yiğit ile çekildiği bir kare sayesinde ortaya çıktı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken hayranları da yıllar sonra gelen bu görüntüye yoğun ilgi gösterdi.

İkilinin birlikte görüntülenmesi "Acaba yeni bir proje mi geliyor?" sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Bir Döneme Damga Vurmuştu

Ben Fero, özellikle "Demet Akalın" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamış dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşmıştı. Kısa sürede rap müziğin en popüler isimlerinden biri haline gelen sanatçı, peş peşe çıkardığı parçalarla listelerin üst sıralarında yer almıştı.

Ancak yakaladığı büyük başarının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Son olarak 2025 yılında "Zor Değil" adlı çalışmasını yayımlayan Ben Fero o tarihten sonra yeni bir proje paylaşmadı.

Hayranları Umutlandı

Feyyaz Yiğit ile verdiği pozun internete düşmesi Ben Fero hayranlarını yeniden heyecanlandırdı. Kimi takipçiler bunun sadece dostça bir buluşma olduğunu düşünürken kimileri ise ikilinin birlikte sürpriz bir proje hazırlığında olabileceğini konuşmaya başladı.

Şimdilik bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmasa da tek bir fotoğraf bile Ben Fero'nun yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmasına yetti. Hayranları ise şimdi gözünü gelecek açıklamalara ve olası yeni müzik çalışmalarına çevirmiş durumda.