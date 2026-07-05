Çağatay Ulusoy Ve Aslıhan Malbora Aşkını Saklayamadı!

Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora uzun zamandır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmayan, kameralar karşısına da sık sık çıkmayan çift, bu kez katıldıkları bir düğünde objektiflere yakalandı.

Aşk Dolu Kareler Kısa Sürede Yayıldı

Son dönemde Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Çağatay Ulusoy sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte bir düğüne katıldı. Geceden paylaşılan görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

İkilinin samimi halleri ve birbirlerinden ayrılmadıkları anlar özellikle X'te hızla yayılırken hayranları da çifte övgü dolu yorumlar yaptı. Uzun süredir ilişkilerini sakin bir şekilde sürdüren çiftin mutluluğu, paylaşılan karelere de yansıdı.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Düğünden gelen görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Pek çok kullanıcı çifti birbirine çok yakıştırdığını söylerken "Maşallah", "Çok mutlular" ve "En sevdiğimiz çift" gibi yorumlar da dikkat çekti.

Özel hayatlarını magazin gündeminden uzak yaşamaya çalışan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın doğal tavırları, hayranlarından tam not aldı.

O İddialara Da Noktayı Koymuştu

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Aslıhan Malbora hakkında ortaya atılan bazı iddialar magazin gündemini bir süre meşgul etmişti. Özellikle Eşref Rüya dizisinin final kararında oyuncunun sete sık sık gitmesinin etkili olduğu öne sürülmüştü.

Ancak Malbora bu iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Güzel oyuncu sürekli sete gittiği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, böylesine büyük bir yapımın aldığı kararların kendisiyle ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını söylemişti.

Son görüntüler ise tüm bu tartışmaların yerine çiftin mutluluğunu gündeme taşıdı. Düğünde çekilen romantik kareler, sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin paylaşımlarından biri olmayı başardı.