Ebru Gündeş'in Eski Eşinden Olay Mektup! İlk Kez Konuştu

6 aydır tutuklu bulunan Murat Osman Özdemir, cezaevinden gönderdiği mektupla sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddiaları reddetti.

Ebru Gündeş'in Eski Eşinden Olay Mektup! İlk Kez Konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 21:42

Yaklaşık 6 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan iş insanı Murat Osman Özdemir uzun süredir devam eden sessizliğini yazdığı bir mektupla bozdu. Bir dönem şarkıcı Ebru Gündeş ile yaptığı evlilikle de gündeme gelen Özdemir hakkındaki iddialar ve devam eden yargı süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Adalete Güveniyorum" Mesajı Verdi

Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge'ye gönderdiği mektupta yaşadığı süreci bir sınav olarak gördüğünü söyleyen Özdemir kimseye kırgın olmadığını ifade etti. En dikkat çeken mesajlarından biri ise Türk yargısına duyduğu güven oldu.

Özdemir, yaşananların en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inandığını belirterek adalet sistemine olan güvenini hiçbir zaman kaybetmediğini dile getirdi.

Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi

İş insanı, son dönemde adının farklı soruşturmalar ve çeşitli iddialarla birlikte anılmasından rahatsız olduğunu da açıkça söyledi. Özellikle suç örgütüyle ilişkilendirildiği haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Özdemir şüphelisi ya da tanığı bile olmadığı dosyalarla isminin yan yana getirilmesine tepki gösterdi.

Bu nedenle kamuoyundan ve basın kuruluşlarından daha dikkatli davranılmasını istedi. Adının doğrulanmamış iddialarla gündeme taşınmasının hem kendisini hem ailesini üzdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ve Ailesiyle İlgili Mesajı Dikkat Çekti

Mektubunun son bölümünde ailesine ve hayat görüşüne de değinen Özdemir milliyetçi bir ailede yetiştiğini ifade etti. Bayrağına, devletine ve ülkesine bağlı olduğunu söyleyen iş insanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizgisinde yürümeye devam edeceğini belirtti.

En büyük isteğinin ise bu sürecin sona ermesiyle birlikte ailesi ve çocuklarıyla yeniden huzurlu bir hayat sürmek olduğunu dile getirdi. Ayrıca yargı süreci devam ederken hem kendisinin hem ailesinin itibarına zarar verecek haberlerden kaçınılmasını istedi.

Süreç Nasıl Başlamıştı?

Murat Osman Özdemir Ebru Gündeş ile Şubat 2024'te Dubai'de evlenmiş, çiftin evliliği ise Eylül 2025'te anlaşmalı olarak sona ermişti. Daha sonra adı yürütülen bir soruşturma kapsamında gündeme gelen Özdemir hakkında yargı süreci başlatılmış ve tutuklanmasına karar verilmişti. Cezaevinden gönderdiği bu mektup ise uzun süren sessizliğinin ardından yaptığı ilk kapsamlı açıklama olarak dikkat çekti.

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