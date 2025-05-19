Şükran Ovalı'dan Radikal İmaj Değişikliği

Şükran Ovalı, uzun saçlarına veda etti. Yeni imajını "Saçlar gitti saçlar" notuyla paylaşan oyuncu, takipçilerini şaşırttı.

Şükran Ovalı'dan Radikal İmaj Değişikliği
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-05-2025 13:06

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, yeni saç stiliyle sosyal medyada gündem oldu. Kalpazan dizisinde izleyiciyle buluşan Ovalı, uzun saçlarına veda ederek kısa saç modasına ayak uydurdu.

"Saçlar Gitti Saçlar" Notuyla Paylaştı

Başarılı oyuncu, yeni imajını “Saçlar gitti saçlar” notuyla takipçileriyle paylaştı. Alışılmış uzun saçlarından vazgeçen Ovalı, bu cesur tercihiyle hayranlarından tam not aldı. Yenilenen görünümüyle son derece modern ve enerjik bir imaj çizen Ovalı, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Hem Oyunculuğu Hem Stiliyle Dikkat Çekiyor

2017 yılında Roma’da futbolcu Caner Erkin ile evlenen 40 yaşındaki Şükran Ovalı, hem oyunculuğu hem de tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde ekranlara döndüğü Kalpazan dizisiyle performansıyla göz dolduran oyuncu, şimdi de saç kesimiyle stiline yeni bir soluk getirdi.

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