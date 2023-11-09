Şükran Ovalı'dan pozlarına gelen 'yünlü don terletmesin' yorumuna yanıt gecikmedi!

Caner Erkin ve küçük kızları Mihran Ela ile birlikte yaşadığı lüks evin balkonunda poz veren Şükran Ovalı, külot modasına uygun bir görünüm sergiledi. Ovalı'nın cesur pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü, takipçilerinden gelen yorumlar da dikkat çekti.

Şükran Ovalı, ardı ardına paylaştığı cesur pozlarının altına gelen bir takipçi yorumunda, "Şükran Hanım, umarım yünlü don terletmez" ifadesini kullanmıştı. Ovalı ise bu yorumu gülümseyerek karşıladı ve "Hayır, tam tersi korur" şeklinde espriyle yanıt verdi.