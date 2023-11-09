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Şükran Ovalı'dan pozlarına gelen 'yünlü don terletmesin' yorumuna yanıt gecikmedi!

Kanal D'nin popüler dizisi Yargı'da Savcı Derya karakterini canlandıran Şükran Ovalı, iddialı tarzıyla gözleri üzerine çekti. Ovalı, Caner Erkin ile evlidir ve paylaştığı pozlar üzerine gelen "yünlü don terletmesin" yorumuyla dikkatleri üzerine çekerek gündemde yer aldı.

Şükran Ovalı'dan pozlarına gelen 'yünlü don terletmesin' yorumuna yanıt gecikmedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2023 11:02

Caner Erkin ve küçük kızları Mihran Ela ile birlikte yaşadığı lüks evin balkonunda poz veren Şükran Ovalı, külot modasına uygun bir görünüm sergiledi. Ovalı'nın cesur pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü, takipçilerinden gelen yorumlar da dikkat çekti.

Şükran Ovalı, ardı ardına paylaştığı cesur pozlarının altına gelen bir takipçi yorumunda, "Şükran Hanım, umarım yünlü don terletmez" ifadesini kullanmıştı. Ovalı ise bu yorumu gülümseyerek karşıladı ve "Hayır, tam tersi korur" şeklinde espriyle yanıt verdi.

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