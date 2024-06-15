Şükran Ovalı ve Caner Erkin, yaz sezonunu Çeşme'de açtı

Son olarak 'Yargı' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızları Mihran Ela ile birlikte yaz sezonunu Çeşme Alaçatı'daki evlerinde açtı.

Geçtiğimiz gün Dalyan'daki ünlü bir plajda ailece denizin keyfini çıkaran çift, kızları Mihran Ela ile birlikte vakit geçirdi. Ovalı ve Erkin, uzun süre denizden çıkmayarak yazın tadını çıkardılar.

İlerleyen saatlerde plajdan ayrılarak bir restorana geçen çift, yemeklerini yedikten sonra mekandan ayrıldı. Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in ailece geçirdikleri keyifli anlar, çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti.