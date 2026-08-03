Şükran Ovalı Pembe Pijamasıyla Kumsala İndi!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı yaz sezonunu ailesiyle birlikte Çeşme'deki yazlığında geçirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Çeşme'den yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Ovalı plajda tercih ettiği giyim tarzı ve paylaşımına eklediği notla dijital platformlarda gündeme geldi.

Kumsala Pembe Pijamayla İndi

Alışılmışın dışındaki plaj tarzıyla dikkat çeken Şükran Ovalı önceki gün kumsala pembe pijamalarıyla indi. Sahilde eline kızının oyuncak ayısını alarak poz veren ünlü oyuncu bu anları sosyal medya hesabından takipçilerine sundu. Ovalı paylaşımının altına doğrudan "Pijamayla her yere" notunu ekledi. Oyuncunun bu paylaşımı takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede fark edilerek etkileşim aldı.

Aile Hayatından Detaylar

Ekranların tanınan isimlerinden Şükran Ovalı futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çift 2018 yılında kızları Mirhan Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşadı. Çift yaz aylarını genellikle kızları Mirhan Ela ile birlikte Ege kıyılarındaki evlerinde geçiriyor.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Yaz sezonu boyunca Çeşme'deki yaşamından kesitler sunan Şükran Ovalı bu son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Oyuncunun pembe pijamalı ve oyuncak ayılı plaj kombini tatil beldesindeki doğal ve rahat hallerini gözler önüne serdi. Paylaşım magazin sayfalarında ve sosyal mecra platformlarında günün öne çıkan içerikleri arasında yer aldı.