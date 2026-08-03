Şükran Ovalı Pembe Pijamasıyla Kumsala İndi!

Şükran Ovalı Çeşme tatilinde pembe pijamasıyla kumsala indi. Ünlü oyuncunun "Pijamayla her yere" notuyla yaptığı plaj paylaşımı haberimizde.

Şükran Ovalı Pembe Pijamasıyla Kumsala İndi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 17:44

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı yaz sezonunu ailesiyle birlikte Çeşme'deki yazlığında geçirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Çeşme'den yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Ovalı plajda tercih ettiği giyim tarzı ve paylaşımına eklediği notla dijital platformlarda gündeme geldi.

Kumsala Pembe Pijamayla İndi

Alışılmışın dışındaki plaj tarzıyla dikkat çeken Şükran Ovalı önceki gün kumsala pembe pijamalarıyla indi. Sahilde eline kızının oyuncak ayısını alarak poz veren ünlü oyuncu bu anları sosyal medya hesabından takipçilerine sundu. Ovalı paylaşımının altına doğrudan "Pijamayla her yere" notunu ekledi. Oyuncunun bu paylaşımı takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede fark edilerek etkileşim aldı.

Aile Hayatından Detaylar

Ekranların tanınan isimlerinden Şükran Ovalı futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çift 2018 yılında kızları Mirhan Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşadı. Çift yaz aylarını genellikle kızları Mirhan Ela ile birlikte Ege kıyılarındaki evlerinde geçiriyor.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Yaz sezonu boyunca Çeşme'deki yaşamından kesitler sunan Şükran Ovalı bu son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Oyuncunun pembe pijamalı ve oyuncak ayılı plaj kombini tatil beldesindeki doğal ve rahat hallerini gözler önüne serdi. Paylaşım magazin sayfalarında ve sosyal mecra platformlarında günün öne çıkan içerikleri arasında yer aldı.

Benzer Haberler
Canlı Yayın Sonrası Şok! Bennu Gerede Gözaltında mı? Canlı Yayın Sonrası Şok! Bennu Gerede Gözaltında mı?
Neşe Erberk Gözyaşlarını Tutamadı! Kızı Doktor Oluyor Neşe Erberk Gözyaşlarını Tutamadı! Kızı Doktor Oluyor
Can Kolukısa'ya Son Veda! Törende Gözyaşları Sel Oldu Can Kolukısa'ya Son Veda! Törende Gözyaşları Sel Oldu
Merve Boluğur'dan Para Hamlesi! Abonelik Açınca Rekor Geldi Merve Boluğur'dan Para Hamlesi! Abonelik Açınca Rekor Geldi
Tülin Şahin'den Olay Çıkış! Tülin Şahin'den Olay Çıkış! "Herkes Aynı Yüze Döndü"
Gökhan Türkmen Başladı Ajda Pekkan Geceyi Ele Geçirdi! Gökhan Türkmen Başladı Ajda Pekkan Geceyi Ele Geçirdi!
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor