Bergüzar Korel'in Gizli Anı Paylaşıldı! Cevabı Olay Oldu

Bergüzar Korel bu kez yeni bir proje ya da setten paylaşımla değil yakın arkadaşıyla yaşadığı eğlenceli bir an sayesinde gündeme geldi. Uçak yolculuğu sırasında uykuya yenik düşen ünlü oyuncu arkadaşının yaptığı paylaşımın başrolü olunca ortaya hem komik hem de samimi görüntüler çıktı.

Arkadaşından Eğlenceli Paylaşım

Bergüzar Korel yakın arkadaşı Başak İncesu ile çıktığı yolculukta derin bir uykuya daldı. O anı kaçırmak istemeyen İncesu ise eline telefonunu alıp bir selfie çekti.

Fotoğrafın arka planında uyuyan Korel de kadraja girince ortaya oldukça eğlenceli bir kare çıktı. Başak İncesu, paylaşımına da "Yolda sohbetine doyum olmuyor" notunu ekleyerek arkadaşına tatlı bir takılmada bulundu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, takipçiler de bu samimi anlara kayıtsız kalmadı.

Bergüzar Korel'den Gecikmeyen Cevap

Fotoğrafı gören Bergüzar Korel de sessiz kalmadı. Arkadaşının paylaşımını kendi hesabında yeniden paylaşan oyuncu, yaptığı esprili yorumla takipçilerini güldürdü.

"Ya Şehrazat koyamazsın ama ya" sözleriyle cevap veren Korel yıllar önce hafızalara kazınan Binbir Gece dizisindeki Şehrazat karakterine gönderme yaptı. Bu paylaşım özellikle dizinin sıkı takipçileri için nostaljik bir anı da yeniden canlandırmış oldu.

Takipçilerden Yorum Yağdı

İkilinin karşılıklı paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı bu dostluğu çok samimi buldu.

Kimi takipçiler "Gerçek arkadaş böyle olur" yorumunu yaparken, kimileri de Bergüzar Korel'in kendisiyle dalga geçebilmesini çok doğal ve sempatik buldu.

Samimi Halleri Beğeni Topladı

Ünlü oyuncular çoğu zaman kırmızı halı ya da set görüntüleriyle gündeme geliyor. Ancak bu kez tamamen doğal gelişen küçük bir uçak yolculuğu anısı sosyal medyada günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri olmayı başardı.

Bergüzar Korel ile Başak İncesu'nun karşılıklı esprileri ise takipçilerine keyifli anlar yaşatırken, dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha gösterdi.