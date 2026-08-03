Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yapan Feridun Düzağaç Sahneleri Bıraktı!

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Feridun Düzağaç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sahne çalışmalarına geçici olarak ara verdiğini açıkladı. Sanatçı ağustos ayı içerisinde planlanan tüm konser organizasyonlarını iptal ettiğini kamuoyuna duyurdu. Düzağaç öbu kararı almasında yakın zamanda geçirdiği vertigo rahatsızlığının yanı sıra kişisel, sektörel ve gündemle ilgili süreçlerin etkili olduğunu belirtti.

Sahnelerden En Az Bir Mevsim Uzak Kalacak



Feridun Düzağaç sosyal medya platformunda yayınladığı metinde sahnelerden bir süre ayrı kalacağını dile getirdi. Sürece dair bilgi veren sanatçı paylaşımında doğrudan şu ifadeleri kullandı: "Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki."

Bu açıklama ile birlikte sanatçı önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi planlanan canlı performanslarını durdurduğunu ilan etti.

Kararın Arkasındaki Nedenleri Sıraladı

Ünlü müzisyen aldığı bu kararın yalnızca yaşadığı sağlık durumu ile sınırlı olmadığını vurguladı. Geçirdiği vertigo rahatsızlığına değinen Feridun Düzağaç, duruma dair gerekçelerini şu sözlerle aktardı: "Bu çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile biraz kendimle biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum."

Sanatçı ayrıca konserlerinde zaman zaman dile getirdiği oksijen çadırı ifadesinin mecazi bir anlatım olmadığını mevcut ruh halini yansıtan gerçek bir benzetme olduğunu kaydetti.

"Kaygılanacak Herhangi Bir Durum Yok"

Hayranlarının sağlık durumuyla ilgili endişelenmemesi gerektiğini belirten Feridun Düzağaç durumunun kontrol altında olduğunu ifade etti. Müzisyen paylaşımında "Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir" cümlesine yer verdi.

Açıklamasını "Hepinizi çok seviyorum" diyerek noktalayan sanatçı ağustos ayı takvimindeki tüm etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi. Düzağaç sahnelere dönüş yapacağı kesin tarih hakkında ise henüz bir bilgi paylaşmadı.