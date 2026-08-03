Hasan Can Kaya Nasıl Fenomene Dönüştü? İşte Şöhret Yolculuğu

Hasan Can Kaya'nın ünlü programı "Konuşanlar"ın ortaya çıkış hikâyesi, yoksulluk yıllarından bugünkü başarısına uzanan yolculuğu ve şöhretin özel hayatındaki etkilerine dair de samimi açıklamaları haberimizde.

"Konuşanlar"ın Temelleri Yıllar Önce Atıldı

Türkiye'nin en çok konuşulan komedyenlerinden Hasan Can Kaya, daha önce katıldığı programlarda kariyerine dair merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı. Bugün milyonlarca izleyiciye ulaşan "Konuşanlar" formatının aslında yıllar önce ortaya çıktığını söyleyen Kaya, projeyi 2016 yılında hazırladığını ancak o dönemde birçok kişiden olumsuz dönüş aldığını belirtti.

Senarist olarak çalıştığı dönemde kendi projelerini üretmeye karar verdiğini anlatan Kaya, 2018 yılında bu hedef uğruna işinden ayrıldığını ifade etti. Uzun yıllar kamera arkasında ve senaryo ekiplerinde görev yaptığını hatırlatan komedyen, stand-up kariyeriniyse Leman Kültür'de küçük bir seyirci grubuyla adım adım büyüttüğünü söyledi.

Çocukluk Yılları "Konuşanlar"a İlham Oldu

Programın çıkış noktasını anlatırken çocukluk anılarından bahsetti ve okul yıllarında öğretmenlerin tahtaya "Konuşanlar" listesini yazdığını ve en çok konuşan öğrencilerin cezalandırıldığını söyledi.

Kendisinin de o grubun içinde yer aldığını belirten Kaya, yıllar sonra bu fikri tersine çevirmek istediğini ifade etti. Ona göre "Konuşanlar", sınıfta sürekli susturulan çocukların bu kez sahnenin yıldızı olduğu bir dünyaya dönüştü.

"Yoksulluk İçinde Büyüdüm"

Başarısının kolay gelmediğini vurgulayan Hasan Can Kaya, Güngören'de maddi zorluklarla geçen bir çocukluk yaşadığını anlattı. Bir dönem çatısı akan evlerde yaşadıklarını söyleyen komedyen, mizahın o yıllarda kendisi için hayata tutunmanın en güçlü yolu olduğunu dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ Anısı Gündem Oldu

Hasan Can Kaya'nın en dikkat çeken açıklamalarından biriyse 2013 yapımı Kelebeğin Rüyası filminde yaşadığı deneyim oldu. Filmde Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı sette yer aldığını söyleyen komedyen, o dönem kimsenin kendisini tanımadığını belirtti.

"Şöhret Kadınların Tavrını Değiştirdi"

Ünlü olduktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini söyleyen Hasan Can Kaya, özellikle insanların kendisine yaklaşımının farklılaştığını ifade etti. Çevresindeki kadınların tavırlarının da şöhretle birlikte değiştiğini dile getirirken kendisinin lüks bir yaşam peşinde olmadığını söyledi.