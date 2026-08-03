Songül Karlı'nın Oğlu Boyunu Geçti: İşte Efe'nin Son Hali!

Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş'ün yeni yaşını paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Annesinin boyunu geçen Efe'nin son hali haberimizde.

Songül Karlı'nın Oğlu Boyunu Geçti: İşte Efe'nin Son Hali!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 17:26

Songül Karlı sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Efe Furkan Gümüş'ün yeni yaşını kutladığı bir paylaşımda bulundu. Yaptırdığı estetik operasyonlar ve değişimleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı ve sunucu bu kez oğlunun son halini takipçilerine sundu. Paylaşılan fotoğraflarda Karlı'nın oğlunun yaşının ilerlemesiyle birlikte fiziksel değişim yaşadığı görüldü.

Annesinin Estetiklerine Tepki Göstermişti

Songül Karlı geçmiş dönemlerde yaptığı bir açıklamada oğlunun estetik operasyonlar ve sosyal medya gündemi hakkındaki ifadelerine yer vermişti. Ünlü isim oğlunun kendisine yönelik eleştirisini şu sözlerle aktarmıştı: "Oğlum 'Anne YouTube'a giriyorum. Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diyor."

Bu açıklama yapıldığı dönemde dijital platformlarda ve magazin basınında geniş bir yer bulmuştu. Efe Furkan Gümüş daha küçük yaşlarda annesinin estetik süreçleri ve basında yer alma şekli konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Boyunu Geçtiği Görüldü

Şarkıcı Songül Karlı'nın yaptığı son paylaşımda, oğlu Efe Furkan Gümüş'ün annesinin boyunu geçtiği dikkat çekti. Küçük yaşlardan itibaren kamuoyu tarafından bilinen Efe'nin fiziksel olarak büyümesi sosyal medya kullanıcılarının odağı oldu. Fotoğrafların yayınlanmasının ardından kullanıcılar gönderinin altına çeşitli yorumlar bıraktı.

Sosyal Medya Kullanıcılarının Yorumları

Karlı'nın doğum günü paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Takipçiler fotoğrafın altına "Aslanlar gibi olmuş", "Oğlun kocaman olmuş", "Anne de oğul da değişmiş" ve "Aynı annesi" şeklinde yorumlar yazdı. Ünlü şarkıcı oğlunun yeni yaşını kutladığı bu görsellerle sosyal mecralarda yeniden gündeme geldi.

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