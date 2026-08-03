Kerem Bürsin'den Yeni Proje: Grand Maison İstanbul Geliyor!

Kerem Bürsin'in yeni dizisi Grand Maison İstanbul geliyor! Amazon Prime Video'da yayınlanacak 8 bölümlük projenin tüm detayları haberimizde.

Kerem Bürsin'den Yeni Proje: Grand Maison İstanbul Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 17:35

Kerem Bürsin yeni bir dizi projesi ile dijital platform izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun başrolünde yer alacağı Grand Maison İstanbul adlı yapımın ön hazırlık süreci başladı. Bürsin son dönemde yüzü olduğu bir GSM operatörünün reklam filmi çekimlerini tamamlarken bir yandan da yeni dizisindeki karakterine odaklandı. Proje kısa süre içerisinde sete çıkmak üzere planlanıyor.

Dass Yapım İmzalı 8 Bölümlük Proje

Dass Yapım tarafından hayata geçirilen Grand Maison İstanbul toplam 8 bölümden oluşacak. Dizide Kerem Bürsin başarılı ve karizmatik bir mutfak şefi olan Ateş Leventoğlu karakterini canlandıracak. Senaryosu Dass Yapım yazı grubu tarafından kaleme alınan proje Japon yapımı olan Grand Maison Tokyo dizisinden Türkçeye uyarlandı. Çekimlerinin gastronomi merkezlerinden biri olan Urla'da gerçekleştirilmesi planlanan yapım yemek dünyasının arka planını konu alacak.

Amazon Prime Video Platformunda Yayınlanacak

Yeni dizi projesi dijital yayın platformu Amazon Prime Video kütüphanesinde izleyiciyle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda oturacak isim henüz netleşmedi. Projede Defne karakterine hayat verecek kadın başrol oyuncusu için ise görüşmeler devam ediyor. Yapım ekibi oyuncu kadrosunu tamamladıktan sonra çekim takvimini başlatmayı hedefliyor.

Çizginin Dışında Filmi Ertelendi

Öte yandan Kerem Bürsin'in gündemindeki diğer bir proje olan Çizginin Dışında filmi hakkında da bir gelişme yaşandı. Bürsin'in Alina Boz ile başrolünü paylaşacağı voleybol temalı sinema filminin çekimlerinin ertelendiği bildirildi. Böylece ünlü oyuncu çalışma takvimini öncelikli olarak Grand Maison İstanbul dizisinin çekimlerine göre şekillendirdi.

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