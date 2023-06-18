Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile tatilde

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşi oyuncu Şükran Ovalı ve sevimli kızı Mihran Ela, tatil sezonunu büyük bir coşkuyla açtı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken ikili, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Şükran Ovalı, kendisiyle aynı güzelliği paylaşan kızı Mihran Ela ile birlikte gün boyu deniz kenarında oyunlar oynuyor. Anne-kız ikilinin pozitif enerjisi ve mutluluğu, takipçilerini adeta büyülüyor. Özellikle Mihran Ela'nın doğum gününün yaklaşmasıyla birlikte, Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duygusal bir mesaj verdi.

Ağustos ayında 5 yaşına girecek olan Mihran Ela'nın büyümesini kutlayan Şükran Ovalı, deniz kenarında çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak mutluluğunu tüm dünyayla paylaştı. İkilinin arasındaki samimi bağ ve annelik sevgisi, hayranlarının beğenisini topladı ve onlardan binlerce tebrik ve sevgi dolu yorum aldı.