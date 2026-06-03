Sude Burcu’nun Paylaşımı Olay Oldu: Bebek Kime Benziyor?

İkilinin tanışıklığı aslında Survivor dönemine dayanıyor. Yarışma sonrasında ilişkilerini gizlemeden yaşayan çift, zamanla bu bağı daha da güçlendirdi. 2023 Eylül ayında yapılan düğünle evliliklerini resmileştirdiler ve o günden sonra da sık sık sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapmaya devam ettiler.

Bebek Müjdesiyle Gelen Yeni Dönem

Çift bir süre önce bebek beklediklerini açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. “Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor” notuyla yaptıkları paylaşım kısa sürede büyük ilgi görmüş, tebrik mesajları yağmıştı. O günden sonra da Sude Burcu’nun hamilelik süreci takipçileriyle adım adım paylaşılmaya devam etti.

Ultrason Heyecanı ve O Merak Edilen Soru

Son olarak Sude Burcu, eşi Mert Öcal ile birlikte çektiği bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Asansör aynasında çekilen bu pozda hem çiftin mutluluğu hem de hamileliğin son dönemlerine doğru gelmenin heyecanı net şekilde görülüyordu.

Ultrason kontrolünün ardından ise en çok merak edilen soru cevap buldu: Bebek kime benzeyecek?

Sude Burcu bu soruya esprili ve samimi bir dille yanıt verdi. Paylaşımına yazdığı notta, “Her şey yolunda çok şükür. Gördüğümüz kadarıyla şimdilik babasına benzeyen bir kızımız var” diyerek takipçilerini gülümsetti.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldular

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin takipçileri de yorum yağdırdı. Kimi Mert Öcal’a benzediğini söylerken kimi de doğunca değişeceğini dile getirdi. Görünen o ki Sude ve Mert çifti, bebek heyecanıyla bir süre daha magazin gündeminde kalmaya devam edecek.