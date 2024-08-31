Su Burcu Yazgı Coşkun'dan "Bir Gece Masalı" hakkında çarpıcı açıklamalar

"Modern Bir Masal Atmosferi"

Başarılı genç oyuncu, "Bir Gece Masalı" dizisinin izleyicilere özledikleri masalımsı aşk hikayesini yeniden ekrana taşıyacağını belirtti. Coşkun, "Dizide kader ve yazgı vurgusu ön planda. Gerçekten modern bir masal havası var ve bu masalsı doku izleyiciyi kendine çekecek. Aksiyon dolu ve tansiyonu yüksek sahneler de mevcut. Seyirci, birçok farklı duygunun harmanlandığı bir yapımla karşılaşacak. Büyük çatışmaların ve zorluklara rağmen vazgeçmeyenlerin masalı Bir Gece Masalı…" dedi.

"Canfeza, Güçlü ve Umutlu Bir Genç Kadın"

Canlandırdığı Canfeza karakterini anlatan Coşkun, "Canfeza, çok masum ve duru bir karakter. Bir anda kendini beklemediği bir dünyanın içinde buluyor. Ancak asla umudunu kaybetmiyor. Güzel günlerin geleceği ve onu güzel şeylerin beklediği inancı onu ayakta tutuyor. Aşkına tutunuyor ve güçlü kalıyor. Canfeza'nın içinde hep kelebekler uçuşuyormuş gibi hissediyorum. O kelebekleri öldürmek isteyenlere rağmen güçlü ve umutlu bir genç kadın Canfeza," ifadelerini kullandı.

"Partnerim Çok Yetenekli"

Dizide ilk kez birlikte çalıştığı partneri Burak Deniz hakkında da konuşan Su Burcu Yazgı Coşkun, "Partnerim çok yetenekli bir oyuncu. Onunla senaryo paylaşmak gerçekten çok güzel," dedi.

Çekimleri İstanbul’da devam eden ve ilk bölümü için Nisan ayında sete çıkan "Bir Gece Masalı," masalsı anlatımı, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle 3 Eylül’de atv’de izleyiciyle buluşacak.