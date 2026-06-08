Su Burcu Yazgı Coşkun Ve Butrint İmeri Aşk mı Yaşıyor?

Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle hafızalara kazınan ve ekranların en popüler genç yetenekleri arasında yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddiayla adından söz ettiriyor. Bugüne kadar özel hayatını kameralardan uzak tutan ve daha çok projeleriyle ön plana çıkan güzel oyuncunun kalbini Balkanlar'ın popüler bir ismine kaptırdığı ileri sürüldü. Su Burcu Yazgı Coşkun'un Bir Şarkıcıyla Aşk Yaşadığı İddia edildi: Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan son olarak Burak Deniz'le başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı'yla adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun bu kez yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Genç oyuncunun Balkanların ünlü şarkıcılarından Butrint İmeri ile birlikte olduğu öne sürülürken birçok kişi "Butrint İmeri kimdir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İkili hakkında ortaya atılan iddialar kadar aralarındaki yaş farkı da sosyal medyada dikkat çekti.

Çocuk Yıldızlıktan Zirveye Uzanan Bir Kariyer

Ekran serüvenine çok küçük yaşlarda başlayan Coşkun izleyicinin gözü önünde büyüyerek rüştünü ispat eden nadir isimlerden biri oldu. Son yıllarda adını en sık duyduğumuz genç oyunculardan biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun küçük yaşlardan itibaren ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri. Henüz çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Coşkun yıllar içerisinde yalnızca büyümekle kalmadı; oyunculuk kariyerini de adım adım inşa etti. Bugün milyonlarca hayrana sahip olmasının en önemli nedeni de aslında izleyicinin onu çocukluğundan beri tanıyor olması. 2005 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Su Burcu Yazgı Coşkun oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. İlk yıllarında reklam filmlerinde ve çeşitli televizyon projelerinde yer aldı. Daha sonra Sana Bir Sır Vereceğim, Karadayı, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kırmızı Oda ve Bir Gece Masalı gibi farklı yapımlarda rol aldı. Çocuk yaşta başladığı kariyerinde dramatik sahnelerdeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu sektörün gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilmeye başlandı.

Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan asıl proje hiç kuşkusuz Kardeşlerim oldu. Dizide canlandırdığı Asiye karakteriyle milyonların sevgisini kazanan genç oyuncu özellikle yaşıtları arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Kardeşlerim'in yıllarca süren başarısında en çok öne çıkan oyunculardan biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada da ciddi bir popülarite yakaladı. Dizinin yurt dışındaki başarısıyla birlikte yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede tanınan bir isim haline geldi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen onlarca projede yer alan oyuncu kariyerinin en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Güzelliği tarzı ve ekran enerjisiyle sık sık gündeme gelen Su Burcu Yazgı Coşkun son dönemde magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.



Yeni İddia Sınırları Aştı: Butrint İmeri Kimdir?

Güzel oyuncunun adı bu kez Türkiye sınırlarının ötesinde Balkan müzik dünyasının popüler bir ismiyle yan yana geliyor. Bugün de tam olarak böyle bir şey yaşandı. Su Burcu Yazgı Coşkun bu kez bir dizi ya da film projesiyle değil ortaya atılan yeni aşk iddiasıyla gündeme geldi. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre genç oyuncunun bir süredir Arnavutluk'un ünlü şarkıcılarından Butrint İmeri'yle yakınlaştığı öne sürüldü. İddialar kısa sürede sosyal medyada yayılırken ikilinin birlikte olduğuna dair söylentiler de gündemin üst sıralarına yerleşti. Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemiş olsa da sosyal medya kullanıcıları ortaya atılan iddiaları konuşmaya başladı. Özellikle Butrint İmeri'nin Balkanlar'da sahip olduğu büyük hayran kitlesi nedeniyle haber kısa sürede Türkiye sınırlarını da aştı. 1996 doğumlu olan Arnavut şarkıcı Butrint İmeri'yle 2005 doğumlu Coşkun arasındaki 9 yaşlık fark sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken ikilinin hayranları gelebilecek resmi bir hamleyi veya yalanlamayı merakla bekliyor.