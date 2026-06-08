Gökhan Türkmen Ve Sinem Aksoy'un Sıradışı Aşk Öyküsü!

Türk pop müziğinin en istikrarlı, tarzı ve güçlü sesiyle fark yaratan isimlerinden Gökhan Türkmen özel hayatına dair bugüne kadar hiç bilinmeyen büyük bir sırrı ilk kez paylaştı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy'un evlilik kararı alma süreçlerinin arkasından tam bir romantik komedi filmi senaryosu çıktı. Eşi Sinem Aksoy'la yıllarca görüşmediklerini söyleyen Türkmen yeniden bir araya geldikleri gecede evlenmeye karar verdiklerini açıkladı. Ünlü şarkıcının "Evlenip çocuk yapalım mı?" sorusuyla başlayan aşk hikâyesi duyanları şaşırttı.

İnternet Dünyasından Popun Zirvesine

Bugün Türkiye'nin en sevilen pop sanatçılarından biri olan Gökhan Türkmen'in hikayesi aslında sosyal medyanın henüz bugünkü gücüne ulaşmadığı yıllarda başladı. Onu diğer sanatçılardan ayıran şey şöhret basamaklarını televizyon yarışmalarıyla ya da büyük prodüksiyonlarla değil internet üzerinden yayılan amatör performanslarla tırmanması oldu.

2000'li yılların ortalarında seslendirdiği cover parçalar internet ortamında hızla yayılmaya başlayınca müzikseverlerin dikkatini çekti. Özellikle Büyük İnsan'la yakaladığı çıkış kariyerinin dönüm noktası oldu. Şarkı kısa sürede radyolarda, müzik kanallarında ve dijital platformlarda büyük ilgi görürken Gökhan Türkmen de Türk pop müziğinin yeni yıldızlarından biri haline genel olarak geldi. Ardından gelen Dön, Bir Öykü, Aşk Lazım, Çatı Katı, Taş ve Mahşer gibi şarkılarla başarısını kalıcı hale getirdi.



Eleştirilere Kulak Asmayan Özgün Bir Baba

Gökhan Türkmen'in müziği kadar görünümü de yıllar boyunca konuşuldu. Özellikle saç modelleri, sahne kostümleri ve zaman zaman tercih ettiği sıra dışı kombinler sosyal medyada sık sık gündem oldu. Kimi zaman tarzı nedeniyle eleştirildi kimi zaman ise cesur seçimleri nedeniyle övgü aldı. Ancak Türkmen yıllardır kendisini tanıyanların bildiği gibi bu yorumlara çok fazla kulak asmadan kendi çizgisinde ilerlemeyi tercih etti.

Özel hayatında ise gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam bir ilişki yürüttü. Türkmen uzun yıllardır hayatında olan Sinem Aksoy ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Çiftin düğünü magazin dünyasının çok konuşulan gösterişli organizasyonlarından biri olmadı. Daha çok yakın dostlarının ve ailelerinin katıldığı samimi bir törenle evlenmeyi tercih ettiler. O dönem bile birçok kişi çiftin yıllardır süren ilişkisine imrenerek bakıyordu. Mutlu evlilikleri kısa süre içerisinde ailelerini büyüttü. Çiftin ilk kızları Nil Rona dünyaya geldikten sonra Gökhan Türkmen'in hayatında yeni bir dönem başladı.

Ardından ikinci kızları da aileye katıldı. Türkmen birçok röportajında baba olmanın hayatındaki en büyük değişimlerden biri olduğunu anlattı. Yoğun konser temposuna rağmen çocuklarıyla vakit geçirmeye özen gösterdiğini sık sık dile getirdi. Son yıllarda ise kızları da zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya başladı. Babalarının konserlerinde sahne arkasında görüntülenen müziğe olan ilgileriyle dikkat çeken çocuklar takipçilerin de ilgisini çekiyor. Türkmen ailesi genel olarak magazinden uzak yaşamayı tercih etse de paylaşılan her aile karesi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Belki de bunun en büyük nedeni yıllardır herhangi bir skandalla değil istikrarlı ilişkileri ve sakin aile hayatlarıyla gündeme gelmeleri.

Her Şey Bir İş Telefonuyla Başladı

Gökhan Türkmen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla yıllardır merak edilen evlilik hikayesini ilk kez bu kadar detaylı anlattı. Üstelik anlattıkları romantik komedi filmlerini aratmayan türdendi. Ünlü şarkıcının anlattığına göre eşi Sinem'le yolları aslında uzun süre kesişmedi. Bir dönem görüşmeyi tamamen bırakan ikili yaklaşık iki üç yıl boyunca birbirleriyle hiç iletişim kurmadı. Ardından Gökhan Türkmen'in kariyerinde önemli yere sahip olan Çatı Katı dönemi geldi. O sırada kamera kiralama işi yapan Sinem Aksoy klibi izledikten sonra yıllar sonra Türkmen'i aradı. Ünlü şarkıcının anlattığına göre telefonun konusu ilk başta tamamen işti. Sinem klibi çok beğendiğini söylemiş ve neden ekipmanlarını kendilerinden kiralamadıklarını sormuştu. Bir süre konuştuktan sonra iletişim yeniden başladı. Daha sonra Gökhan Türkmen arkadaşlarıyla düzenlediği bir albüm kutlamasına Sinem'i de davet etti.

Altı Ay Sonra Nikah Masasındaydılar

İşte her şeyin değiştiği an da o gece yaşandı. Türkmen'in anlattığına göre o akşam karşılaştıklarında ilk kez birbirlerine sarıldılar. Ancak bu sıradan bir sarılma değildi. Ünlü şarkıcı o anı anlatırken sanki yıllardır görüşmeyen birbirini özleyen iki insanın kavuşması gibi hissettiklerini söyledi. Gece boyunca sohbet ettiler geçmişlerini anlattılar yaşadıkları ilişkilerden bahsettiler dertlerini ve hikayelerini paylaştılar. Sonunda gecenin ilerleyen saatlerinde Gökhan Türkmen'in aklına gelen fikir ise bugün bile duyanları şaşırttı: "Evlenip çocuk yapalım mı?"

Sinem'in cevabı da en az soru kadar kısa oldu: "Tamam."

İkilinin hikayesi o geceden sonra adeta hızlandırılmış şekilde ilerledi. Uzun uzun düşünüp yıllarca beklemediler. Birbirlerinden emin olduklarını söyleyen çift yalnızca altı ay sonra nikah masasına oturdu.