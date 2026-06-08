Mina Demirtaş'ın Gala Şıklığı Olay Oldu! Dantelli Mini Elbisesi Sosyal Medyayı Salladı!

Son dönemin en yetenekli ve duru güzelliğiyle dikkat çeken parlayan yıldızlarından Mina Demirtaş peş peşe yer aldığı iddialı projelerin ardından bu kez galadaki iddialı tarzıyla magazin gündemine oturdu. Yeni projesinin heyecanını yaşayan güzel oyuncu şıklık yarışının yaşandığı özel gecede tercih ettiği kombinle moda severleri ve takipçilerini karşı karşıya getirdi. Son dizisi reytinglere yenilen ekranların genç isimlerinden Mina Demirtaş tarzıyla gündeme geldi.

Erken Final Şanssızlığını Yeni Yaz Dizisiyle Kırdı

Genç yaşına rağmen rol aldığı yapımlardaki güçlü oyunculuğuyla hafızalara kazınan Demirtaş ekran yolculuğuna ara vermeden iddialı bir geri dönüşe imza attı. Ekranların dikkat çeken genç oyuncularından Mina Demirtaş Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansından sonra Delikanlı ile ekrana dönmüştü. Ancak dizi istenen izlenme başarısını gösteremeyince erken final kararı almıştı. Yeni bir yaz dizisiyle ekranlara dönen Mina Demirtaş projenin gala gecesiyle görüntülendi.

Dantel Esintili Kombini Gecenin En Çok Konuşulanı Oldu

Yeni dizisinin heyecanını ekiple birlikte kutlayan güzel oyuncu kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı. Yaşına uygun hem dinamik hem de iddialı bir seçim yapan ünlü isim stil eleştirmenlerinin de radarına girdi.

Mini Elbisesi İkiye Böldü

Mina Demirtaş geceye dantel tasarımlı mini takımıyla katıldı. Ancak genç oyuncunun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Çok Zarif vs Yaşına Ağır Kaçmış

Gala fotoğraflarının sosyal medya platformlarına düşmesiyle birlikte binlerce yorum peş peşe geldi. Genç oyuncuyu beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı dantel detaylı mini takımı "Çok asil ve kuğu gibi zarif", "Kendine has harika bir tarz yakalamış" sözleriyle göklere çıkarırken diğer bir kısım ise kombini "Genç enerjisine göre fazla ağır ve demode", "Kızıl Goncalar'daki duruluğundan sonra bu tarzı yakıştıramadık" diyerek eleştirdi. Tarzıyla sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası yaratan Mina Demirtaş'ın yeni yaz dizisindeki karakteriyle sergileyeceği performans ise şimdiden merakla bekleniyor.