Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde “Nilay” karakteriyle tanınan Feyza Civelek hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine düştü. Ünlü isimlerle ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan test sonuçlarının açıklandığı ve Civelek’in sonucunun “pozitif” çıktığı öne sürüldü.

Magazin Dünyasında Şaşırtan Gelişme

Son günlerde zaten ünlü isimlerle ilgili soruşturma haberleri konuşulurken bu kez gündeme Feyza Civelek’in adı geldi. İddiaların ardından sosyal medyada konu hızla yayılırken birçok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil ancak haber kısa sürede magazin sayfalarında geniş yer buldu.

Akıllara Eski Olay Geldi

Bu gelişme sonrası birçok kişinin aklına dizide yaşanan önceki bir durum da geldi. Daha önce aynı yapımda rol alan Doğukan Güngör’ün benzer bir test süreci nedeniyle gündeme geldiği ve sonrasında diziden ayrılması konuşulmuştu. Bu nedenle sosyal medyada “aynı senaryo tekrar mı ediyor?” yorumları yapılmaya başlandı.

Sosyal Medyada Tartışma Büyüdü

Haberin yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kısım iddiaların netleşmesini beklemek gerektiğini savunurken bir kısım ise yapımın nasıl bir karar alacağını tartışmaya başladı. Özellikle dizinin kadrosu ve geleceğiyle ilgili yorumlar dikkat çekti.

Gözler Yapım Ekibinde

Şu an için ne yapım şirketinden ne de kanaldan resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu yüzden Feyza Civelek’in dizideki durumunun nasıl şekilleneceği de belirsizliğini koruyor. Magazin dünyası ise gelecek açıklamaya kilitlenmiş durumda.