Sevdiğim Sensin'in Yıldızı Helin Kandemir'den Olay Aşk İtirafı

Son dönemin en yetenekli ve başarılı genç oyuncularından biri olan yer aldığı projelerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Helin Kandemir YouTube'un en popüler talk-şov programlarından birine konuk oldu. Rol aldığı iddialı yapımlarla adından söz ettiren güzel oyuncu aşk hayatına ve ikili ilişkilere dair yaptığı eğlenceli itiraflarla izleyenleri kahkahaya boğdu. Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı Helin Kandemir, İbrahim Selim'in programında samimi açıklamalarda bulundu.

Nasıl Anlayacak? Çok Konuşuyorum Ya...

Programın sevilen ve konukları köşeye sıkıştıran soru-cevap köşesinde sıra aşk kriterlerine geldi. İbrahim Selim'in "Biri senin ondan hoşlandığını nasıl anlar?" sorusuna genç oyuncu: "Çenemden anlar nasıl anlayacak? Çok konuşuyorum ya…" cevabını verdi. Hoşlandığı kişinin karşısında heyecanlandığını ve bu heyecanı bastırmak için sürekli bir şeyler anlattığını belirten Kandemir bu sempatik tavrıyla stüdyodakilerden büyük alkış aldı.

Hoşlanmadığı Zaman Sessizliğe Bürünüyor

Aşk sinyallerini çok konuşarak verdiğini itiraf eden genç yıldız madalyonun diğer yüzünü de açık yüreklilikle paylaştı. Kandemir birinden hoşlanmadığı zamanlarda ise tam tersine hiç konuşmadığını söyleyerek izleyenleri güldürdü. Karşısındaki kişiyle frekansı tutmadığında adeta bir duvar ördüğünü belirten oyuncunun bu net ve esprili tespiti programın en çok etkileşim alan anlarından biri oldu.

Sosyal Medya Helin'in Doğallığını Göklere Çıkardı



Doğal tavırlarıyla beğeni toplayan oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programın yayınlanmasının ardından X (Twitter) ve Instagram'da Helin Kandemir'in bu samimi açıklamalarına yüzlerce yorum yapıldı. Takipçileri "Ben de hoşlanınca saçmalıyorum çok tatlı itiraf", "Doğallığına hayran kaldım" diyerek genç oyuncuya övgü dolu mesajlar yağdırdı.