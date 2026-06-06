Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat bu kez yargı kararıyla gündeme geldi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği, ünlü fenomenin milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabı hakkında bir karara imza attı. Yapılan incelemeler sonucunda Polat'ın profiline erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesinde platform üzerinden paylaşılan içeriklerin toplum yapısı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Gerekçe: Müstehcenlik ve Aile Değerleri

Hakimlik tarafından yayımlanan kararda 6,3 milyon takipçisi bulunan hesabın kapatılma nedenleri detaylandırıldı. Profildeki paylaşımların genel ahlaka, toplumsal normlara ve aile değerlerine aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Hesaptaki bazı videoların ve görsellerin müstehcen içeriklerin yayılmasına aracılık ettiği yönünde de hukuki bir kanaate varıldı.

Sadece İçerik Silmek Yeterli Görülmedi

Hakimlik hesaptaki paylaşımların sıklığını ve yayılma zamanını inceledi. Sadece belirli fotoğrafların veya videoların kaldırılmasının ihlali önlemeye yetmeyeceği vurgulandı. İçerik çıkarma cezasının yetersiz kalacağı kanaatine varan mahkeme ihlalin büyüklüğünü göz önüne alarak hesabın bütünüyle erişime kapatılmasına hükmetti.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın sosyal medyadaki ana etkileşim kanalı olan Instagram hesabının bir anda ulaşılamaz hale gelmesi takipçileri arasında şaşkınlık yarattı. Lüks yaşantısı, dikkat çeken açıklamaları ve gösterişli paylaşımlarıyla sürekli tartışma konusu olan fenomenin engelleme kararının ardından nasıl bir hukuki yol izleyeceği merak ediliyor. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Polat'ın avukatlarının karara itiraz edip etmeyeceğiyse önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.