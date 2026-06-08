Demet Akalın Manisa'yı Salladı! Kültür Yolu Festivali'nde Binlerce Kişilik Dev Koro!

Pop müziğin güçlü sesi Demet Akalın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisalı hayranlarıyla buluştu. Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu sanatla buluşturan festivalin en coşkulu gecelerinden birine imza atan ünlü şarkıcı sahne performansıyla adından bir kez daha söz ettirdi. Demet Akalın Manisa Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne aldı. Şarkıcı binlerce kişiyle Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda buluştu.

Hit Şarkılarıyla Alanı Coşturdu

Konser alanını saatler öncesinden dolduran binlerce müziksever, Demet Akalın'ın sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Yıllardır dillerden düşmeyen hit parçalarından oluşan zengin bir repertuarla hayranlarının karşısına çıkan pop kraliçesi gece boyunca enerjiyi zirvede tuttu. Akalın konser boyunca Çalkala, Kulüp ve Yerinde Dur başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcının dansçılarla birlikte sergilediği koreografiler de izleyicilerden tam not aldı.

Sahneden İndi Seyircinin Arasına Karıştı

Gecenin en unutulmaz ve coşkulu anı ise ünlü sanatçının hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog oldu. Şarkı aralarında Manisalılarla sohbet eden Akalın hareketli ritimlere dayanamayarak kuralları bozdu. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise şarkıcının Yerinde Dur eserini söylediği sırada sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışması oldu. Kendisini yakından görmek isteyen yüzlerce hayranının arasında şarkısını söylemeye devam eden popçu o anları dev bir açık hava partisine dönüştürdü. Akalın hareketli şarkılarının ardından yaptığı "Yerimizde durmuyoruz" sözleri ise konser alanındaki coşkuya eşlik etti. Manisa'da adeta yer yerinden oynarken festival coşkusu Demet Akalın'ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazındı.