Volkan Konak'ın Mirası Kızında Yaşıyor! Derin Konak'ın Şarkı Performansı Ağlattı!

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Kıbrıs'taki konseri sırasında sahneden fenalaşarak aramızdan zamansız ayrılan Karadeniz müziğinin efsane ismi Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın anısı ailesiyle yaşamaya devam ediyor. Usta sanatçının vefatının ardından derin bir sessizliğe bürünen Konak ailesinden gelen son paylaşım usta sanatçının hayranlarına hem duygusal anlar yaşattı hem de teselli oldu. Usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak küçük kızları Derin'in şarkı söylediği anları sosyal medyada paylaştı. Babasının kendine has güçlü ses tonunu aratmayan Derin'in performansı "Baban seninle gurur duyardı" ve "Genler yanılmaz" yorumlarıyla beğeni topladı.

Kuzeyin Oğlu Sahnesinde Hayata Gözlerini Yummuştu

Müzik dünyasında yeri doldurulamayan usta sanatçının ani gidişi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu. Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti. Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı sevenlerini yasa boğmuştu. Türk halk müziğine kattığı eşsiz yorumu ve kendine has duruşuyla hafızalara kazınan Kuzeyin Oğlu'nun ardından ailesinden gelen son paylaşım yürekleri bir kez daha sızlattı.

Genlerin Gücü: Derin Konak Dinleyenleri Büyüledi

Geçen yıl vefat eden Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, küçük kızları Derin'in şarkı söylediği anları paylaştı...pic.twitter.com/nEQtRXFwQM — Onedio (@onedio) June 7, 2026

Selma Konak'ın paylaştığı videoda mikrofon başına geçen küçük Derin, performansı ve babasını andıran buğulu ses tonuyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selma Konak küçük kızlarının şarkı söylediği o anları takipçileriyle paylaştı. Derin Konak'ın yeteneğini sergilediği bu ezber bozan performans dinleyenlerin tüylerini diken diken etti. Babasının o kendine has güçlü ses tonunu aratmayan bir tınıyla şarkıyı yorumlayan Derin sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal Medyada Duygu Seli: Genler Yanılmaz

Kızının müzikal yeteneğini her fırsatta destekleyen Selma Konak geçtiğimiz aylarda da kızının şarkı söylediği o unutulmaz anları takipçileriyle buluşturmuştu. Görüntülerde küçük kızın babasının izinden giderek müzikteki yeteneğini sergilerken sergilediği performans dikkatlerden kaçmamıştı. Dinleyenlerin "Genler yanılmaz" ve "Baban seninle gurur duyardı" yorumlarında bulunduğu o anlar izleyenlerin tüylerini diken diken etmişti. Babasının mirasına sahip çıkacağının sinyallerini veren küçük kızın adeta Volkan Konak'ı yaşatan o buğulu sesi ve yeteneği usta sanatçının hayranlarına duygusal anlar yaşattı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen paylaşım "Kuzeyin Oğlu'nun sesi ve ruhu kızında yaşıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.